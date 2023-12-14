Посол КНР в США оценил перспективы сотрудничества двух стран в космосе

Прямо сейчас точек соприкосновения между Пекином и Вашингтоном по этому вопросу очень мало, отметил Николас Бернс

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. США и Китай пока не располагают точками соприкосновения для сотрудничества в космической сфере. Такое мнение выразил посол США в Китае Николас Бернс, выступая в Совете по международным отношениям.

"Честно говоря, прямо сейчас у нас очень мало точек соприкосновения в том, что касается нашей или их возможности или намерения сотрудничать по многим из перечисленных вами проблем", - сказал он, отвечая на вопрос об отношениях США и Китая в контексте претензий обеих держав на лидерство в космической гонке и их планов о новой высадке на Луну.

"Я не думаю, что Китай проявлял существенный интерес к совместной работе с США", - добавил он, напомнив, что ни Китай, ни Россия не присоединились к предложениям США о нормах поведения в космосе и об освоении Луны, получившим название "Соглашения Артемиды". По словам Бернса, это "спорная сфера", но США "устраивает то положение, в котором они сейчас находятся".

"Соглашения Артемиды", названные в честь американской лунной программы Artemis, представляют собой несколько двусторонних договоров между США и другими странами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. В мае 2020 года NASA огласило основные принципы, на которых они будут строиться: положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".