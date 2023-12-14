Фунт на корабле: Британия бросает вызов российскому флоту

Норвегия и Соединенное Королевство на Черном море создают союз для помощи Украине

Великобритания и Норвегия создают коалицию в Черном море для помощи Украине в обеспечении морского экспорта,в том числе и зерна. В ближайших планах нового союза — передача двух тральщиков Sandown из состава королевских ВМС, подготовка морской пехоты и катеров для прибрежного флота. В перспективе коалиция должна будет помочь официальному Киеву преобразовать военно-морские силы, сделав их «совместимыми с НАТО». Эксперты считают, что на деле она вряд ли поможет Украине воссоздать ВМС, а британские тральщики сразу же будут уничтожены нашим флотом или авиацией.

Флот взаймы

Военно-морская коалиция Великобритании и Норвегии будет оказывать долгосрочную поддержку Украине. На первых порах усилия будут сосредоточены на быстром развитии военно-морских сил на Черном море, а также украинской морской пехоты и речных патрульных кораблей, сообщает сайт правительства Великобритании.

Министр обороны островного государства Грант Шэппс заявил, что первым делом они предоставят Украине возможность закупить два тральщика из состава королевских ВМС. Их приобретут с помощью экспортно-кредитного агентства из Лондона.

Малый бронированный артиллерийский катер «Аккерман» ВМС Украины, захваченный в порту Бердянска. 14 марта 2022 года Источник изображения: Фото: РИА Новости

Эти меры, по сообщению британского правительственного портала, помогут «восстановить морской экспорт Украины», в частности зерна. Параллельно решив «угрозу со стороны российских морских мин» (мины у черноморского побережья ставили украинские формирования, о чем их представители не раз заявляли. — «Известия»), отмечает правительственный портал.

«Это усиление потенциала знаменует собой начало новых целенаправленных усилий Великобритании, Норвегии и наших союзников по укреплению морских возможностей Украины в долгосрочной перспективе, повышению их способности действовать по защите своих суверенных вод и укреплению безопасности в Черном море», — цитирует сайт Гранта Шэппса.

12 декабря Шэппс заявил, что Киев получит 23 амфибийных катера и 20 амфибийных бронеавтомобилей Viking. Они предназначены для использования морской пехотой во время диверсионных операций или высадках десанта.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что его страна может помочь Украине «новыми технологическими решениями и инновационным мышлением».

Высадка амфибийных бронеавтомобилей Viking на берег c десантного корабля Источник изображения: Фото: defenceimages.mod.uk

По его словам, коалиция поможет обеспечить быстрое развитие ВМС Украины на Черном море, а также помочь в обучении сил морской пехоты и созданию сил речных патрульных кораблей для защиты прибрежных районов.

Также отмечается, что новая морская коалиция будет тесно сотрудничать с ВМС и министерством обороны Украины, а создатели надеются, что ее поддержат другие страны.

Согласно официальному сообщению британского правительства, более 52 тыс. украинских военнослужащих прошли подготовку с 2014 года, а с начала СВО Великобританией было выделено £4,6 млрд на военную поддержку союзника. Норвегия также стала одной из стран — спонсоров официального Киева, выделив почти $4 млрд.

Политический шаг

Создание новой коалиции пока выглядит как заявление политического характера, сказал «Известиям» бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

— Это намеренная эскалация напряженности, — считает он. — Это перенос усилий с северного балтийского направления, где Британия только закончила учения, на южное. Назвать серьезным военным союзом эту коалицию нельзя — это больше политический шаг. Демонстрация поддержки в непростой для Киева момент после провала контрнаступления. Лондон сейчас — один из основных спонсоров режима, и ему надо что-то делать. Не думаю, что коалиция разрастется и английские, а уж тем более норвежские военные корабли появятся в Черном море.

Тральщики типа Sandown ВМС Великобритании Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Lt Nicholas Stevenson RN/MOD

Орджоникидзе напомнил, что Украина фактически лишилась флота.

— Новые тральщики будут способствовать эскалации, — отметил он. — Возможны провокации. Но, думаю, российский флот в таком случае примет все необходимые меры и они будут эффективными. С практической же точки зрения появление двух противоминных кораблей ничего не решит. Минные постановки, о которых говорят британцы, — это дело рук украинской стороны, и решать эту проблему никто там не собирается.

Британцы в Черном море

Тральщики Sandown — корабли британской постройки, обнаруживающие и уничтожающие мины с помощью дистанционно управляемых поисковых морских аппаратов PAP-104. Их строительство началось в 1988 году и продолжается до сих пор. Всего со стапелей сошло 15 тральщиков этой серии.

Они входят в состав ВМС Великобритании, Саудовской Аравии и Эстонии.

Тральщик класса Sandown эстонских ВМС Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Allied Joint Force Command Brunssum

Водоизмещение таких тральщиков небольшое — 465 т. В их арсенале — 30-мм автоматы KCB и пулеметы. Скорость хода — не более 15 узлов. Длина — 52 м, ширина — 10,5 м. Экипаж — 45 матросов и офицеров.

Их боевая ценность равна нулю, считает военный эксперт Алексей Леонков.

— Это специфические корабли, — отметил он. — Они нужны для траления морских мин, но неизвестно, смогут ли их использовать по прямому назначению — нет информации, что их передали с оборудованием. Использовать их в качестве боевых кораблей или баз морских дронов — это самоубийство. Над Черным морем дежурят наши самолеты дальней радиолокационной разведки А-50, на дежурстве есть МиГи-31 с «Кинжалами», другие средства разведки. Эти корабли будут тут же обнаружены и уничтожены. Причем дорогостоящие «Кинжалы» на них тратить не надо, МиГи могут дать целеуказание.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

По словам эксперта, тральщики можно по территориальным водам Турции, Болгарии доставить в порты Румынии, а оттуда попробовать перевезти их по суше на Дунай или в черноморские порты Украины, но первый же их боевой выход закончится уничтожением.

Также тральщики можно перевезти на Украину, воспользовавшись каналом Рейн – Майн – Дунай. Путь по европейской водной артерии займет около трех недель.

Европейские помощники

Два тральщика класса Sandown — не первые корабли такого типа, которые Лондон предоставил киевскому режиму. По данным британской стороны, в июле 2023 года ВФУ были переданы также тральщики HMS Grimsby (M108) и HMS Shoreham (M112), снятые с вооружения ВМС Великобритании. Эти корабли получили названия — «Черкассы» и «Чернигов».

Летом этого года сообщалось, что они останутся в Великобритании до окончания боевых действий между Россией и Украиной. Последний раз их видели в августе в Глазго.

Еще в июне 2021 года Украина и Великобритания подписали меморандум о совместном строительстве военных кораблей и баз украинских ВМС. И уже в сентябре того же года британская компания Babcock International показала макет нового большого ракетного корабля.

Тральщик класса Sandown HMS Grimsby (на первом плане) в составе флота Великобритании во время учений в Средиземном море Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/LA(Phot) Stuart Hill/MOD

Соединенное Королевство также передавало Украине морские дроны, с помощью которых Киев неоднократно пытался наносить удары по российской инфраструктуре и кораблям Черноморского флота РФ.

Кроме того, 27 августа 2022 года министерство обороны королевства анонсировало отправку Киеву шести подводных беспилотников для поиска мин, которые работают на глубине до 100 м.

В августе 2023 года минобороны Великобритании сообщило о завершении подготовки около 1 тыс. морских пехотинцев ВФУ. Отмечалось, что в ходе шестимесячного обучения отрабатывалось, в частности, проведение десантных операций на небольших лодках.

Помощь Норвегии скромнее. В мае 2022-го обсуждалась необходимость передачи норвежской противокорабельной ракеты наземного базирования NSM. Но официальных подтверждений, что она была доставлена на Украину, нет.

Богдан Степовой

Юлия Леонова