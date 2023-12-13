NexTouch начала массовое производство системных плат под российские процессоры

В России создали материнку под «Элвисы» и «Байкалы»

Компания «Некс-Т», которая является резидентом «Технополиса Москва» и многим известна под торговой маркой NexTouch, приступила к массовому производству системных плат под российские «Элвисы» и «Байкалы».

Здесь стоит отметить, что на сегодняшний день бренд NexTouch ежемесячно выпускает порядка 4000 единиц электронных устройств разного типа и активно проектирует собственные решения в этой области. В частности, за полтора года специалисты компании разработали материнскую плату с универсальным назначением, которая может применяться в составе телевизоров, компьютерных моноблоков, дисплеев и разного рода сенсорных панелей. Изначально плата создавалась под чипы «Элвис» и «Байкал» российской разработки и имеет соответствующую им схемотехнику.

В России создали материнку под «Элвисы» и «Байкалы»

Также уточняется, что выпуск данных системных плат уже налажен в Зеленограде, а в будущем году ключевая часть этих материнских плат начнет производиться на мощностях площадки «Печатники», где ежегодно будут выпускать примерно 30 000 плат. На первом этапе «Некс-Т» планирует восполнить потребности в подобных платах для своей продукции, которая запланирована к выпуску к 2024 году, после чего, возможно, новинка будет предлагаться и другим российским производителям электроники.

Макс Антонов