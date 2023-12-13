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Техкульт

Система подавления турбулентности сделает полеты на 80% плавнее

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Подавление турбулентности

Австрийская компания Turbulence Solutions представила технологию активного противодействия турбулентности при полетах воздушных аппаратов. Мера более чем вынужденная, так как изменения климата уже привели к ускорениям ветров в атмосфере. Количество зон турбулентности и их активность увеличились на 55%, поэтому дальнейшие воздушные перевозки вряд ли будут комфортными.

Идея в том, чтобы вынести датчики перепада давления воздуха как можно дальше перед самолетом, чтобы система успела отреагировать на попадание в зону турбулентности до того, как в ней окажется само летающее средство. Для легкого одноместного самолета подошли штанги длинной 2,65 м на каждом крыле. В зависимости от полученного сигнала автоматика активирует элементы управления самолетом, чтобы компенсировать воздействие турбулентности.

Подавление турбулентности

При экспериментальных полетах в 2021 году технология показала 62 % надежности. При движении на крейсерских скоростях система успевала сработать за 0,1 секунды и компенсировать вертикальное ускорение до 30 м/с. С тех пор технология была доработана и сегодня, по утверждению ее разработчиков, она способна сгладить 80 % всех колебаний. Куда важнее экономический аспект – с таким оборудованием пилоты смогут лететь напрямую, без обхода потенциально опасных участков. И без риска дискомфорта для пассажиров, а также возможного травматизма. Экономия только на топливе составит от 10%, плюс эта технология может быть адаптирована для использования на беспилотниках. Предполагается, что коммерческая версия для легких самолетов появится в 2024 году, для БПЛА в 2026 году, а для всей авиации к 2030 году.

Александр Мартыненко


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Оригинал публикации
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Страны
Австрия
Проекты
БПЛА
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