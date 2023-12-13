Белорусскую армию научат воевать по-русски.

Создание Россией и Белоруссией учебно-боевых центров стало новым ответом на агрессию НАТО

Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании и работе учебно-боевых центров на базе практически всех видов войск обеих стран. Их главная задача – повышение боевой выучки летного состава, специалистов зенитно-ракетных и сухопутных войск. Как отмечают эксперты, эти центры заметно усилят оборонный потенциал России и станут подспорьем как в проведении СВО, так и в сдерживании стран НАТО.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. На прошлой неделе документ ратифицировала Госдума. Само же соглашение было подписано в марте этого года.

В соответствии с договоренностями, центры будут формироваться на территории воинских частей. Они предназначены для отработки задач боевой подготовки, дежурств и повышения уровня слаженности. Решения об открытии центров будут приниматься совместно оборонными ведомствами обеих стран. Они же определят направления их деятельности, состав, структуру и места дислокации.

При этом допуск представителей направляющей стороны на военные объекты или предприятия военно-промышленного комплекса будет определять принимающая сторона. За организацию повседневной деятельности центра будет отвечать командир воинской части, на базе которой будет создан тот или иной центр.

Согласно документу, принимающая сторона бесплатно обеспечивает воинский контингент необходимым недвижимым имуществом, отвечает за инженерно-аэродромное обеспечение центра. Наряду с этим ремонт вооружения, военной и специальной техники, транспортных средств, а также их обслуживание будут осуществлять организации той страны, которой они принадлежат.

Как отмечал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, эти центры могут создаваться практически для всех видов войск на базе воинских частей как в России, так и в Белоруссии. При этом в марте 2021 года министры обороны РФ и РБ договорились о создании трех учебно-боевых центров в Нижегородской и Калининградской областях России и в Гродненской области Белоруссии, напоминает РБК.

В свою очередь статс-секретарь – замминистра обороны России Николай Панков говорил на слушаниях в Госдуме, что центры в первую очередь нужны для "повышения боевой выучки летного состава, специалистов зенитно-ракетных и сухопутных войск, а также слаженности подразделений", сообщал телеканал "Звезда".

Стоит отметить и то, что во вторник Путин также подписал закон о ратификации протокола с изменениями в российско-белорусское соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности от 19 декабря 1997 года. Поправки касаются порядка совместного планирования, применения региональной группировки войск Белоруссии и России, финансирования совместных мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки.

В экспертной среде приходят к выводу о том, что военное сотрудничество Москвы и Минска выходит на все более высокий уровень, потому что степень интеграции национальных армий России и Белоруссии будет куда большей, нежели степень интеграции между странами НАТО.

Кроме того, постоянная совместная подготовка крайне необходима для унификации подходов к решению тех или иных задач как силами ВС России, так и силами ВС Белоруссии. Когда люди учатся в одних и тех же кабинетах, работают с одной и той же техникой, все делают бок о бок и плечом к плечу – это кратно повышает их взаимодействие в случае реальных боевых действий.

"Я приведу простой пример. Белоруссия долго запрашивала в России передовые вооружения. Среди них ЗРК С-400 и ОТРК "Искандер". Но исходя из высокой цены и спроса на международных рынках, проблема с поставками стояла до тех пор, пока не обострились отношения между Россией и Западом", – напоминает Александр Алесин, белорусский военный эксперт.

Решение проблемы было найдено в том числе путем создания российско-белорусских учебно-боевых центров для подготовки военнослужащих. Это позволит не только обучить белорусских военных работать с современной российской техникой, но и поставить эту технику на боевое дежурство в Белоруссии.

"Эти центры должны нести учебно-боевое дежурство. То есть в процессе обучения и подготовки личного состава они будут выполнять реальную боевую задачу. Например, те же С-400 – по охране воздушного пространства, а "Искандер" – в качестве сдерживания агрессивных намерений потенциального противника",

– пояснил Алесин. Специалист подчеркивает, что создание центров чрезвычайно важно, потому что С-400 в связке с самолетом ДРЛО А-50У "сбивает украинскую авиацию на расстоянии до 400 километров". А с учетом неофициальных данных о том, что С-400 уже находятся на территории Гродненской области, такие операции "могут проводиться с воздушными силами враждебной Польши, если та предпримет какие-либо агрессивные действия".

"Военную авиацию Польши, если она начнет нам угрожать, будут бить прямо на взлете на их аэродромах. Поэтому учебно-боевые центры – это сильный сдерживающий фактор. Наличие у Белоруссии ОТРК "Искандер" тоже очень сильно заставит задуматься потенциального агрессора над тем, стоит ли пробовать нас на зуб", – отметил спикер.

"Решение о создании центров правильное и своевременное. Это повысит координацию действий военнослужащих обеих стран в чрезвычайных ситуациях и при проведении боевого дежурства. Это укрепит наш военный потенциал на западных границах – в районах, примыкающих к Калининградской области и к Белоруссии, а также на юге Белоруссии", – объясняет Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. Эксперт добавляет, что

в странах НАТО неплохо организовано взаимодействие личного состава и стандартизация техники, но теперь Россия и Белоруссия поднимутся на уровень выше.

"Мы усилим стандартизацию штабных процедур и ускорим принятие решений в различных боевых ситуациях. Тем самым повышается боевой потенциал России и Белоруссии, это важный шаг по укреплению наших возможностей, – добавил спикер. – Если бы не было сдерживающих факторов, мы бы видели куда большую наглость поляков и тех контингентов НАТО, которые находятся на польской территории и в Балтии".

Эксперт также считает, что усиление военного взаимодействия между Россией и Белоруссией будет глубже, чем в НАТО. "У нас одинаковая ментальность, общее историческое прошлое, отсутствуют противоречия на религиозной, этнической и другой основе. Уже проводились учения, где белорусские и российские военнослужащие действовали в составе одних экипажей, вместе составляли сборные роты, взводы, батальоны, которые выполняли боевые задачи под командованием белорусских или российских офицеров", – напомнил он:

"Фактически, как сказал президент Александр Лукашенко, у нас единая армия. Собственно, ею является региональная группировка сухопутных войск".

"Решение о создании учебных центров усилит оборону Союзного государства на западном направлении. При таком давлении на Россию и Белоруссию нужно постоянно укреплять наше братское содружество и повышать слаженность действий", – считает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

По его словам, страны НАТО страдают от того, что не могут в полной мере "отрегулировать координацию действий многонациональных сил, это их уязвимое место". Все это приводит к замешательству при проведении совместных учений и других маневров. "Поэтому наши центры – это настоящие опорные пункты для повышения боеготовности. Это движение по пути к более тесной и эффективной интеграции между двумя странами", – уверен эксперт.

Андрей Резчиков