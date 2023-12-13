Blue Origin запланировала на 18 декабря запуск суборбитального корабля

На борту в рамках миссии будут находиться 33 груза для научных и исследовательских работ, сообщили в компании

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Запуск суборбитального корабля New Shepard американской компании Blue Origin запланирован на 18 декабря после более чем годовой паузы из-за предыдущего неудачного пуска.

"Мы планируем открытие стартового окна для нашей следующей миссии New Shepard на 18 декабря", - говорится в сообщении на странице компании в социальной сети X (ранее Twitter). На борту космического корабля в рамках миссии будут находиться 33 груза для научных и исследовательских работ.

Предыдущий запуск корабля New Shepard состоялся в сентябре 2022 года и закончился неудачей. Через несколько минут после взлета были зафиксированы технические проблемы в работе ракеты-носителя, в результате чего произошла преждевременная отстыковка грузовой капсулы.

Тогда капсула с оборудованием успешно опустилась на землю на парашюте. В ней находились исследовательские аппараты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства и некоторых частных компаний. В сентябре этого года Федеральное авиационное управление США завершило расследование инцидента и предписало компании внести более 20 доработок в конструкцию корабля.

Blue Origin была основана владельцем Amazon Джеффом Безосом в 2000 году. Компания занимается производством космических аппаратов и ракет-носителей большой грузоподъемности, а также ракетных двигателей.