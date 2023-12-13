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ТАСС

В Конгрессе заявили, что Белый дом не сделал шагов, позволяющих одобрить помощь Украине

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Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Источник изображения: © РИА Новости

По словам спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона, складывается впечатление, что администрация президента США Джо Байдена "запрашивает дополнительные миллиарды долларов без надлежащего контроля"

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Американская администрация пока не сделала шагов, которые бы позволили Конгрессу США выделить дальнейшую помощь Украине. Об этом заявил по завершении встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

"Чтобы внести ясность: нам нужно внятное изложение стратегии, позволяющей Украине одержать победу. И до сих пор ответы [исполнительной ветви власти США] были недостаточными. Нам не предоставили четкости и деталей, которые мы запрашивали вновь и вновь в буквальном смысле слова через 24 часа после того, как я стал спикером Палаты представителей", - подчеркнул Джонсон, выступая перед журналистами в Конгрессе. "Складывается впечатление, что администрация Байдена запрашивает дополнительные миллиарды долларов без надлежащего контроля, четкой стратегии победы и тех ответов, которых, на мой взгляд, добивается американский народ", - отметил законодатель, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост.

"Кроме того, я в первый день пребывания у власти дал понять, что наше первоочередное условие по какому бы то ни было дополнительному пакету ассигнований на национальную безопасность касается нашей собственной национальной безопасности", - сказал Джонсон. Он имел в виду вопрос об ужесточении контроля над южной границей США, на чем настаивают республиканцы в Конгрессе. "Граница [США с Мексикой] находится в совершенно катастрофическом состоянии", - убежден Джонсон.

Зеленский находится в Вашингтоне с визитом. В его рамках он посетил ранее во вторник Конгресс для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Джонсоном. Позднее Зеленского примет в Белом доме Байден.

Споры в Конгрессе

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгрессе запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Майк Джонсон несколько раз предупредил о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. 

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Страны
Израиль
Китай
Мексика
Россия
США
Украина
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