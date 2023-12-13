Финляндия намерена более чем вдвое нарастить выпуск артснарядов

Хельсинки. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти Финляндии собираются более чем в два раза увеличить производство артиллерийских снарядов, сообщает во вторник Bloomberg.

"Финляндия более чем в два раза увеличит выпуск тяжелых боеприпасов (...), правительство и промышленные компании инвестируют 120 млн евро для роста производства артиллерийских снарядов, 24 млн евро из этой суммы поступит от оборонного ведомства", - информирует агентство.

"Это решение демонстрирует приверженность задаче в долговременной перспективе поддерживать Украине и укреплять военную промышленность", - приводит Bloomberg слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.

По его словам, Финляндия, имеющая больше артиллерии по сравнению со странами Западной Европы, также станет одним из крупнейших производителей артиллерийских снарядов в Европе.

Финляндия за последние годы уделяла много внимания укреплению оборонного потенциала. Она заказала 64 истребителя-бомбардировщика F-35 на замену устаревающим F-18, находится в процессе получения систем противоракетной обороны "Праща Давида" производства Израиля и США, строит четыре корвета для защиты прибрежных вод.