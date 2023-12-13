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Интерфакс-АВН

Патрушев обсудил перспективы стратегического партнерства со спецпредставителем президента Никарагуа

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Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел переговоры с прибывшим в Москву специальным представителем президента Республики Никарагуа по вопросам отношений с Россией Лауреано Ортегой, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ во вторник.

"Стороны обсудили перспективы российско-никарагуанского стратегического партнерства по широкому кругу вопросов. Сделан акцент на дальнейшей координации действий Москвы и Манагуа на международной арене, в том числе в контексте противостояния агрессивной политике коллективного Запада", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что Патрушев и Ортега договорились наращивать совместную работу в интересах "построения многополярного миропорядка, усиливать взаимодействие в рамках ООН и других многосторонних площадках".

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Никарагуа
Россия
Компании
ООН
Персоны
Патрушев Николай
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