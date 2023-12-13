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Российский полковник раскрыл уязвимость ракеты ВСУ «Точка-У»

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Обломки ракеты комплекса "Точка-У" на выставке в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот"
Обломки ракеты комплекса "Точка-У" на выставке в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022" на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Украинская тактическая ракета «Точка-У» уязвима перед российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) из-за скорости, на которой она летает. Об особенностях «Точки-У» в беседе с «Лентой.ру» рассказал бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Сбивать эту ракету будут все, даже переносные зенитные ракетные комплексы. Сама ракета дозвуковая, и она очень уязвима для средств ПВО, самое главное ее засечь в полете в момент ее падения на землю», — объяснил эксперт.

Вместе с тем Матвийчук подчеркнул, что у «Точки-У» «высочайшая» боевая эффективность.

«"Точка-У" — это разработка Советского Союза. (...) Она может начиняться даже ядерными боеприпасами. Это очень мощная ракета, и она представляет серьезную опасность для наших войск», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Минобороны России сообщило, что российская система противовоздушной обороны сбила украинскую тактическую ракету «Точка-У» над Белгородской областью. В ведомстве указали, что в 05:00 во вторник, 12 декабря, Вооруженные силы Украины предприняли попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью», — подчеркнули в ведомстве.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Точка-У
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
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