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ТАСС

Захарова назвала махинацией новый пакет вооружений США, выделенный Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, он направлен на перераспределение средств в американский военно-промышленный комплекс

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Выделение Вашингтоном очередного пакета вооружений Киеву является махинацией для направления средств в американский военно-промышленный комплекс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о выделенном Вашингтоном новом пакете военной помощи Киеву на сумму до $175 млн.

"На самом деле - это, как уже знает весь мир, настоящая преступная схема по выводу денег. <…> Они не просто вводят в заблуждение, они уже заврались настолько, что готовы под любыми предлогами лишь бы только продлить эту свою махинацию политическую, финансовую, стратегическую - они готовы на любую чушь, лишь бы только дали денег", - сказала она на брифинге.

Официальный представитель российского дипведомства напомнила слова Блинкена о том, что 90% выделенных Киеву средств на самом деле были инвестированы внутри США на развитие американского военно-промышленного комплекса, а помощь Украине - выигрышная для всех ситуация, поэтому необходимо это продолжить.

"Фактически в Вашингтоне еще раз бесстыдно признались в том, что Украина для них не более чем способ потуже набить карманы. О том, что цена таких вложений исчисляется сотнями тысяч человеческих жизней, искалеченных судеб, разрушенной страной Украиной, зараженной обедненным ураном землей украинской, никого в столице "лидера демократического мира" никогда не волновало", - добавила Захарова. 

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