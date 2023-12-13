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ТАСС

Группировку спутников "Гонец-М1" планируется развернуть в 2029 году

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Космический аппарат Гонец-М. Архивное фото
Космический аппарат Гонец-М. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Генеральный директор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков сообщил, что новая система предоставит для подвижных абонентов полноценную спутниковую телефонную связь, транкинговую связь, а также сможет передавать сообщения автоматизированной идентификационной системы

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Развертывание орбитальной группировки спутников связи "Гонец-М1" планируется завершить в 2029 году, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков.

"В настоящее время ведется создание рабочей конструкторской документации, по которой будут изготавливаться элементы наземного и космического комплекса. В 2027 году планируется запуск первых двух аппаратов "Гонец-М1" для отработки технологий предоставления сервисов. С 2027 по 2029 годы будет создана орбитальная группировка из 28 спутников, которая начнет оказывать полноценные услуги в России и, возможно, в других странах", - сказал Черенков.

Глава предприятия отметил, что новая система предоставит для подвижных абонентов полноценную спутниковую телефонную связь, транкинговую связь ("спутниковую рацию" для групп абонентов), а также сможет передавать сообщения автоматизированной идентификационной системы (АИС). Таким образом, суда смогут из любой точки Мирового океана передавать информацию о своем местоположении. По словам Черенкова, это особенно важно для судов под флагом РФ и дружественных ей стран, так как позволит импортозаместить услуги компаний-лидеров рынка - Iridium и Inmarsat.

Также, подчеркнул Черенков, в новую систему закладывается связная преемственность с текущей системой "Гонец", что обеспечит бесшовный переход абонентов "Гонца" на сервисы новых аппаратов. В заключение глава "Спутниковой системы "Гонец" сказал, что перспективная группировка спутников не предназначена для ретрансляции навигационных сигналов и создана для выполнения связных задач, в первую очередь - спутниковой телефонии и передачи данных широкому кругу абонентов.

В начале декабря директор Института космических технологий Красноярского научного центра СО РАН Николай Тестоедов сообщил ТАСС, что развертывание группировки планируется завершить около 2033 года.

Система "Гонец" нового поколения предоставит связь, в том числе телефонную, на всей территории России, включая труднодоступные места и Арктику, позволит следить за состоянием критически важных объектов, а также обеспечит инфраструктурой для интернета вещей. Планируется, что группировка будет включать 28 аппаратов "Гонец-М1" на низкой околоземной орбите высотой 1 500 км. В настоящее время идет проектирование новых спутников, включая массогабаритные характеристики и параметры энергопотребления. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Проекты
Арктика
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