Войти
Военное обозрение

Украинский генерал обвинил киевский режим в игнорировании бедственного положения ВСУ

238
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинское политическое руководство полностью игнорируют бедственное положение и большое количество потерь среди военнослужащих украинской армии. В этом власти Украины обвинил бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос.

В эфире телеканала "Прямой", принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко, Кривонос отметил растущее среди принимающих непосредственное участие в боевых действиях военнослужащих ВСУ недовольство ситуацией в стране. Генерал ВСУ в отставке также добавил, что военнослужащие крайне недовольны таким отношением со стороны правительства и все больше склоняются к решительным мерам в отношении киевского режима.

Украинский генерал подчеркнул, что в стране не осталось кладбищ - все они превратились в бескрайние поля с многочисленными захоронениями погибших военнослужащих ВСУ. При этом, воюющие на фронте солдаты полностью осознают катастрофические масштабы потерь и все чаще задаются вопросами, ради чего они воюют, если представители власти не защищают их интересы в тылу.

Ранее Кривонос призывал украинские власти прекращать лгать своему населению и начать говорить правду о реальной ситуации на фронте, в первую очередь перестать рассказывать о мнимой слабости армии и экономики России. По мнению генерала ВСУ, глава киевского режима Владимир Зеленский не исполняет, а скорее играет обязанности президента, являясь не политиком, а актером.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
04.02.2019
Индийская верфь GSL получила контракт на постройку для ВМС Индии двух фрегатов проекта 11356
12.04.2018
Все, что вы хотели знать о мощных танковых войсках России
23.08.2016
Производство "Зенитов" для Sea Launch и Land Launch будет восстановлено после возобновления финансирования
11.05.2016
Аксенов: украинские власти хотели превратить "Море" в овощную базу
09.12.2013
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX пройдет в Минске в июле 2014 года
08.10.2012
Россия по соотношению объема экспорта вооружений к ВВП занимает второе место в мире после Израиля
25.02.2010
"Антонов" разработает новый транспортный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 07:35
  • 57414
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.12 06:38
  • 4
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 13.12 01:26
  • 1
Госдума приняла закон о службе на границе по призыву
  • 13.12 01:05
  • 1
Бог войны для ВДВ. Десантники получат новую "длинную руку"
  • 12.12 23:56
  • 2
Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
  • 12.12 23:01
  • 5
В Самаре испытывается газотурбинная установка для БПЛА
  • 12.12 19:08
  • 2
Экс-замглавы МО Украины указала на сложные ситуации ВСУ на пяти направлениях
  • 12.12 19:08
  • 2
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 12.12 17:05
  • 0
"Барражирующая труба", "Квадро" и другие белорусские ударные коптеры. Подробности (ВИДЕО)
  • 12.12 01:56
  • 321
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.12 21:00
  • 1
Штурмовики-добровольцы рассказали о преимуществах нового бронеавтомобиля
  • 11.12 17:26
  • 0
Белорусский БАК "Буревестник". Подробности (ВИДЕО)
  • 11.12 12:55
  • 1
В 2024 году в Арктику придет российский ледокол способный нести беспилотники
  • 11.12 09:19
  • 81
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.12 09:10
  • 38
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410