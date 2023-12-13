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Украинское политическое руководство полностью игнорируют бедственное положение и большое количество потерь среди военнослужащих украинской армии. В этом власти Украины обвинил бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос.

В эфире телеканала "Прямой", принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко, Кривонос отметил растущее среди принимающих непосредственное участие в боевых действиях военнослужащих ВСУ недовольство ситуацией в стране. Генерал ВСУ в отставке также добавил, что военнослужащие крайне недовольны таким отношением со стороны правительства и все больше склоняются к решительным мерам в отношении киевского режима.

Украинский генерал подчеркнул, что в стране не осталось кладбищ - все они превратились в бескрайние поля с многочисленными захоронениями погибших военнослужащих ВСУ. При этом, воюющие на фронте солдаты полностью осознают катастрофические масштабы потерь и все чаще задаются вопросами, ради чего они воюют, если представители власти не защищают их интересы в тылу.

Ранее Кривонос призывал украинские власти прекращать лгать своему населению и начать говорить правду о реальной ситуации на фронте, в первую очередь перестать рассказывать о мнимой слабости армии и экономики России. По мнению генерала ВСУ, глава киевского режима Владимир Зеленский не исполняет, а скорее играет обязанности президента, являясь не политиком, а актером.