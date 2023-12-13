ВС РФ начали использовать в зоне СВО новый "медицинский инструмент"

ВС РФ начали использовать в зоне СВО новые барражирующие дроны "Скальпель"

МОСКВА, 12 декабря/ Радио Sputnik. Российские военнослужащие начали использовать в зоне СВО барражирующие дроны-камикадзе "Скальпель", пишут Argumenti.ru.

Новый "медицинский инструмент" изготовлен инженерами "Конструкторского бюро "Восток"" в Рязани. "Скальпель" летит со скоростью 120 км/ч, дальность полета составляет 40 километров, боевая нагрузка возросла до пяти килограммов, говорится в сообщении.

Основное преимущество нового дрона – универсальность: он может захватывать заряды разных типов. При этом собирается и заряжается он за короткое время прямо на поле боя.

Радио Sputnik также сообщало, что Минобороны РФ до конца года получит первые российские морские дроны.