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РИА Новости

ВС РФ начали использовать в зоне СВО новый "медицинский инструмент"

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ВС РФ начали использовать в зоне СВО новые барражирующие дроны "Скальпель"

МОСКВА, 12 декабря/ Радио Sputnik. Российские военнослужащие начали использовать в зоне СВО барражирующие дроны-камикадзе "Скальпель", пишут Argumenti.ru.

Новый "медицинский инструмент" изготовлен инженерами "Конструкторского бюро "Восток"" в Рязани. "Скальпель" летит со скоростью 120 км/ч, дальность полета составляет 40 километров, боевая нагрузка возросла до пяти килограммов, говорится в сообщении.

Основное преимущество нового дрона – универсальность: он может захватывать заряды разных типов. При этом собирается и заряжается он за короткое время прямо на поле боя.

Радио Sputnik также сообщало, что Минобороны РФ до конца года получит первые российские морские дроны.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-22
Компании
Минoбороны РФ
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