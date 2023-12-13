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ТАСС

Великобритания передаст Украине 23 быстроходных катера и 20 вездеходов Viking

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Бронетранспортёр BAE Systems Viking BvS 10
Бронетранспортёр BAE Systems Viking BvS 10.
Источник изображения: armyrecognition.com

Катера, о которых идет речь, начали поступать на вооружение британских ВС несколько лет назад и предназначены для использования морской пехотой при осуществлении быстрых диверсионных операций или высадке десанта вместе с более крупными судами

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании передаст Украине новую партию военной техники, чтобы расширить возможности украинских ВМС. Как сообщил глава Минобороны королевства Грант Шэппс, Киев получит 23 быстроходных катера и 20 вездеходов Viking.

"Могу объявить, что Соединенное Королевство передает 23 амфибийных катера и 20 амфибийных бронированных автомобиля Viking, имеющих возможность быстрого развертывания", - заявил Шэппс, слова которого приводит ведомство.

Катера, о которых идет речь, начали поступать на вооружение британских ВС несколько лет назад и предназначены для использования морской пехотой при осуществлении быстрых диверсионных операций или высадке десанта вместе с более крупными судами.

Ранее в ведомстве сообщили, что Великобритания поставит на Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения уровня безопасности в Черном море. Было также объявлено, что Соединенное Королевство совместно с Норвегией создают новую морскую коалицию, в состав которой войдут страны, желающие оказывать Киеву военно-морскую помощь.

Утверждалось, что новая коалиция будет сотрудничать с украинскими ВМС в обучении "быстрому развертыванию" в Черном море и повышении боеготовности морской пехоты страны в целях защиты прибрежных районов. Соответствующие договоренности были достигнуты на ноябрьской встрече так называемой контактной группы по обороне Украины, которая работает под председательством США. В Минобороны Великобритании добавили, что Лондон и Осло вместе с партнерами уже обучили сотни украинских морпехов.

После начала российской специальной военной операции Великобритания оказала киевским властям военную помощь на сумму до £4,6 млрд ($5,8 млрд). Британское правительство, в частности, поставило на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270. В посольстве РФ в Великобритании заявляли, что поставки различных видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытом вовлечении Лондона в конфликт на Украине. 

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Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
SCALP
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