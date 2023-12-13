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ТАСС

Запуск спутника "Арктика-М" №2 запланировали 16 декабря

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Гидрометеорологический спутник "Арктика-М"
Гидрометеорологический спутник "Арктика-М".
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Российские космические системы"

В Роскосмосе сообщили, что специалисты закончили сборку ракеты в монтажно-испытательном корпусе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Запуск метеорологического космического аппарата (КА) "Арктика-М" № 2 запланирован на 12:17 мск 16 декабря, специалисты закончили сборку ракеты в монтажно-испытательном корпусе. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Вчера в монтажно-испытательном корпусе 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" выполнили общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2. Сегодня государственная комиссия разрешила 13 декабря вывезти и установить ракету на стартовом комплексе 31-й площадки. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Арктика-М" № 2 планируется 16 декабря в 12:17:48 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года. Спутники обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.

В декабре 2022 года в НПО им. С. А. Лавочкина заявили, что спутниковая группировка будет расширена до четырех аппаратов. Как уточнили на предприятии, такая группировка позволит сократить периодичность съемки полярной области и детализировать краткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и ЧС в Арктике. 

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Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
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Арктика
Байконур
Союз-2 РН
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