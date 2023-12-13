Лимит списаний по счетам исполнителей гособоронзаказа увеличили до 5 млн рублей

Деньги со счетов могут списываться для погашения расходов исполнителя

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий с 3 до 5 млн рублей в месяц сумму, которую исполнитель гособоронзаказа может списать с отдельного счета для оплаты расходов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Такой счет открывается в уполномоченном банке. Деньги с него могут списываться для погашения расходов исполнителя. Ранее затраты исполнителей могли составлять до 3 млн рублей в месяц, теперь эта сумма увеличивается до 5 млн рублей.

Помимо этого, устанавливается ежегодная индексация лимита: сумма расходов будет увеличиваться на величину индекса потребительских цен в среднем за год. Как отмечалось в сопроводительных материалах, изменения необходимы с учетом роста затрат организаций оборонно-промышленного комплекса по госконтрактам "в связи с удорожанием отдельных ресурсов (сырья, материалов)".

Закон вступает в силу со дня опубликования, но положения об увеличении размера списания применяются с 1 января 2024 года.