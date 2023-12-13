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ТАСС

Польша планирует требовать от западных партнеров решительной поддержки Украины

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Дональд Туск
Дональд Туск.
Источник изображения: AP Photo, Geert Vanden Wijngaert

Будущий премьер-министр страны Дональд Туск выразил возмущение ремарками некоторых западных политиков об "усталости" от украинского конфликта

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Польши будет требовать решительной поддержки Украины от западных партнеров. Об этом в своей программной речи в Сейме (нижней палате парламента) заявил будущий премьер-министр страны Дональд Туск. Трансляция велась в соцсетях законодательного органа.

"Задачей для Польши, нового правительства и для нас всех будет громко требовать от западного сообщества полной решительности в помощи Украине", - сказал Туск.

Будущий глава правительства выразил возмущение ремарками некоторых западных политиков об "усталости" от конфликта вокруг Украины. По словам Туска, на саммите ЕС 14-15 декабря он будет убеждать лидеров сообщества в решительной поддержке Украины. В то же время Туск пообещал защищать интересы польского бизнеса, в частности, аграриев, в отношениях с Украиной.

11 декабря депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за выдвижение кандидатуры Дональда Туска на пост премьера. По информации польских СМИ, Сейм должен вынести вотум доверия правительству Туска 12 декабря около 16:00 по местному времени (18:00 мск). 

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Украина
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