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ТАСС

В МВФ допустили, что конфликт на Украине затянется до конца 2025 года

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Источник изображения: Александр Река/ ТАСС

Международный валютный фонд увидел базовый, позитивный и негативный сценарии развития ситуации в этой стране

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в случае негативного сценария развития событий боевые действия на Украине затянутся до конца 2025 года. Об этом говорится в страновом докладе, опубликованном на сайте фонда.

Согласно документу, МВФ видит три сценария развития ситуации на Украине: базовый, позитивный и негативный. "Негативный сценарий, предполагающий более длительную и интенсивную войну, допускает, что война сойдет на нет к концу 2025 года", - говорится в тексте.

В базовом сценарии прописано, что конфликт с Россией продолжится до конца 2024 года. Если он будет реализован, то начиная с 2025 года аналитики МВФ ожидают восстановления роста ВВП за счет инвестиций и реконструкции, а также сокращения бюджетного дефицита на фоне снижения военных расходов. МВФ также представил положительный сценарий, однако в нем не приводится оценок касательно возможных сроков завершения конфликта.

В последнее время на Украине высказываются различные мнения о перспективах развития конфликта с Россией. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала The Economist признал, что в боевых действиях сложилась патовая ситуация и Украине следует переходить к долгосрочной обороне. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее предположил, что конфликт может затянуться на 10-летия без подписания договоренностей, но и без интенсивных боевых действий. 

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Страны
Россия
Украина
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