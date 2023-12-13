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РИА Новости

Госдума приняла закон о службе на границе по призыву

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Российские пограничники у заграждения
Российские пограничники у заграждения.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Полегенько

Госдума приняла закон, разрешающий призывникам служить пограничниками

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, позволяющий проходить службу по призыву в Пограничной службе ФСБ России, а также наделяющий Росгвардию правом иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.

Ранее в сентябре в Госдуму был внесен пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.

Законом предусмотрено право проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ, за исключением иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, обладателей судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе, снятой или погашенной, а также лиц, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Законом также устанавливается, что лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу. Авторам данных поправок выступили заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

Как ранее пояснил РИА Новости Пискарев, изменения учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи страны было очень почетно, в случае принятия законопроекта у призывников вновь появится такая возможность. Второй автор поправок Хинштейн в разговоре с РИА Новости уточнил, что в поправках речь идёт только о Пограничной службе ФСБ РФ.

Законом также устанавливается, что для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, будут привлекаться добровольческие формирования в составе Росгвардии, в том числе, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ за пределами территории РФ.

Как отмечается в пояснительной записке, добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента. Их численность, организация, районы действий, стоящие перед ними задачи, порядок управления ими, срок их использования и порядок их прекращения будут определяться Росгвардией. Поступление граждан в формирования будет осуществляться посредством заключения соответствующего контракта. Граждане, пребывающих в добровольческих формированиях Росгвардии, и члены их семей получат такой же объем социальных гарантий, льгот и компенсаций, который в настоящее время предоставляется добровольческим формированиям министерства обороны РФ. Так, их денежное содержание будет устанавливаться Росгвардией, при этом размеры их денежного довольствия должны быть не ниже размеров денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и занимающих аналогичные воинские должности.

Пискарев в своем Telegram-канале ранее отмечал, что войска национальной гвардии, пополнившись добровольцами с опытом работы в правоохранительных органах и участия в боевых действиях, смогут усилить свои возможности по выполнению поставленных перед ними задач, в том числе в зоне спецоперации.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
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1 комментарий
№1
13.12.2023 01:26
Это было преступное решение  руководства России оставить  самую большую по территории  страну, окружённую со всех сторон врагами,  практически без войск для охраны морских и сухопутных границ.
Страну превратили в "проходной двор", природные богатства России бесконтрольно разворовываются и вывозятся в соседние государства.

Численность Пограничных войск в 1989 году оценивалась в пределах 230 000 человек,
их нужно срочно восстанавливать в пределах  200-250 тыс. чел и укреплять  за счёт сил территориальной обороны и казачества приграничных регионов России.
0
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