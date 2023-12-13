Украинская пресса: Краматорский завод разрабатывает буксируемую версию 155-мм САУ «Богдана»

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Украиская армия получила около 30 самоходных артиллерийских установок 2С22 "Богдана", украинская военная промышленность продолжает разработку буксируемой версии гаубицы. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в ВСУ.

Артиллерийские подразделения ВСУ получили на вооружение около 30-и САУ "Богдана", собранных на украинских предприятиях. По данным издания, в производстве гаубицы задействовано 25 предприятий и около 400 человек. На сегодняшний день это "наиболее применяемая" САУ калибра 155 мм, утверждают в ВСУ. К тому же, разрабатывается буксируемая версия гаубицы, которая также должна пойти в войска, только вот когда не известно. Разработкой занимаются в Краматорске.

В КЗВВ (Краматорский завод тяжелого машиностроения) рассказали, что в украинской армии "Богдана" является одной из наиболее применяемых САУ 155-го калибра, а на фронте их уже десятки

- пишет издание.

Ранее Зеленский заявил, что выпуск САУ "Богдана" уже достиг "шести гаубиц" в месяц. До этого сообщалось, что гаубицу выпускают в двух вариантах, различающихся шасси, и это позволило ускорить производство САУ и поставку ее в ВСУ на фоне конфликта с Россией. Якобы один вариант "Богданы" размещен на шасси МАЗ-6317, а второй - Tatra T815-7.

Согласно опубликованной разработчиками информации, 155-мм САУ "Богдана" имеет скорострельность 5 выстрелов в минуту, дальность поражения заявлена в 40 км. Возимый боекомплект - 20 снарядов. Время приведения в боевое положение и обратно - 1,5 минуты.