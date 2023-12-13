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Военное обозрение

Пятый арктический патрульный ледокол HMCS Frederick Rolette (434) для ВМС Канады спущен на воду

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Источник изображения: topwar.ru

Канадские ВМС в ближайшем будущем пополнятся пятым патрульным кораблем арктической зоны, торжественная церемония спуска на воду ледокола HMCS Frederick Rolette (434) класса Harry DeWolf прошла на верфи Irving Shipbuilding в Галифаксе. Об этом сообщается на официальном сайте верфи.

Церемония прошла в минувший понедельник, 11 декабря, спущенный на воду пятый ледокол, как и предыдущие четыре, был погружен на полупогружную баржу и отбуксирован в бассейн Бедфорд рядом с верфью Halifax Shipyard, где и будет происходить его достройка и дооборудование.

HMCS Frederick Rolette (434) является пятым патрульным кораблем в серии из шести кораблей арктической зоны (Arctic Offshore Patrol Ship), после головного HMCS Harry DeWolf (430), первого, второго и третьего серийных HMCS Margaret Brooke (431), HMCS Max Bernays (432) и HMCS William Hall (433), которые уже вошли в состав ВМС Канады.

Назван в честь лейтенанта Фредерика Ролетта, погибшего во время войны 1812 года. Лейтенант Ролетт принимал активное участие в войне, совершив несколько дерзких захватов американских судов, участвовал в сухопутной битве за Детройт, битве за Френчтаун и стычке на реке Канард.

AOPS имеют водоизмещение 6440 т, их длина – 103 м, ширина – 19 м. Оснащены дизель-электрическими силовыми установками. Скорость до 17 узлов. Дальность хода при средней скорости в 14 узлов - 6800 морских миль. Корабль может преодолевать лед толщиной в один метр на скорости в три узла. Автономность отдельного корабля в арктических водах – четыре месяца. Экипаж – 65 человек. Основная задача таких кораблей - наблюдение и разведка, защита суверенитета, контроль ситуации в исключительной экономической зоне государства, поисково-спасательные работы.

Корабль вооружен автоматической пушкой BAE MK38 калибра 25 мм и двумя пулемётами M2 Browning. Предусмотрены места для размещения вертолета CH-148 и двух катеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Продукция
CH-148 Cyclone
Компании
BAE Systems
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