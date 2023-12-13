Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта урана из России

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В Соединенных Штатах после многолетнего использования российского урана решили отказаться от него на законодательном уровне. Нижняя палата американского Конгресса одобрила документ, запрещающий импортировать в страну уран из России.

Как сообщается, члены Палата представителей единогласно проголосовали за этот запрет. Согласно принятому конгрессменами документу, в США не будет завозиться российский низкообогащенный уран. Однако это произойдет не сразу, а по истечении трех месяцев (90 дней) со дня вступления в силу документа.

Законопроект оставляет правительству некоторые лазейки, чтобы при необходимости все же покупать у России уран. Так, Министерству энергетики США позволяется, согласовав с госсекретарем и министром финансов, выдавать разрешения на импорт российского урана в определенных объемах. Ограничение вводится на семнадцать лет - до 2040 года включительно. Кроме того, документ обязывает Минэнерго США искать альтернативы российскому урану.

Стоит отметить, что Штаты, толкая Европу на отказ от российских энергоресурсов, сами продолжали наращивать импорт урана из России для своей атомной энергетики. Напомним, что Россия занимает второе место после Великобритании по объемам поставок урана в США.