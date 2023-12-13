Войти
Военное обозрение

Зеленский назвал общее количество военнослужащих в Сухопутных войсках ВСУ

247
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Президент Украины Владимир Зеленский назвал общее количество военнослужащих в рядах сухопутных войск (СВ) ВСУ. Свое заявление он приурочил к дню празднования даты создания этого вида вооруженных сил в 1991 году. Как написал в своем телеграм-канале глава киевского режима, в настоящее время в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины числится почти 600 тысяч человек.

После распада СССР ставшая «независимой» Украина получила в наследство одну из самых крупных и сильных армий в не только Европе, но и в мире. На декабрь 1991 года в рядах ВС Украины числилось 780 000 человек, 6500 танков, 7000 боевых бронированных машин, 7200 артиллерийских систем, 900 вертолетов и 2500 единиц тактического ядерного оружия. В 1994 году Украина согласилась уничтожить ЯО и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Однако содержать столь огромную армию стремительно нищающему государству было явно не по карману. По информации из открытых источников, на март 2014 года в рядах Сухопутных войск ВСУ насчитывалось 41 тысяча военнослужащих, по другим данным — чуть менее 65 тысяч. Сильно оскудел на тот момент и арсенал украинской армии, на эту же дату на вооружении СВ стояло 1110 танков, 139 боевых вертолета, 1454 БМП и БРМ, 490 БТР, 1952 артиллерийских систем калибра 120 мм и более.

Куда делись остальные вооружения и техника — большая загадка. В рамках «Соглашения о принципах и порядке выполнения Договора об обычных вооружённых силах в Европе» (ДОВСЕ), подписанного Россией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Молдавией и Украиной в мае 1992 года, квота ВСУ составила 4080 танков, 5050 боевых бронированных машин, 4040 артиллерийских систем калибром 100-мм и более, 1090 боевых самолетов (не считая учебно-тренировочных) и 330 ударных вертолетов (Ми-24 и Ми-8).

Общая численность Сухопутных войск ВС Украины по состоянию на начало 2022 года составляла 125 600 человек личного состава, 858 танков, 1212 боевых машин пехоты, 1122 артиллерийские системы калибра 122 и 152 мм, 354 РСЗО калибра 122, 220 и 300 мм.

Таким образом, за полтора с небольшим года только в СВ ВСУ было мобилизовано не менее полумиллиона человек. Если считать возмещение безвозвратных потерь убитыми и ранеными, то эта цифра может оказаться как минимум в 1,5-2 раза больше.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Молдавия
Россия
Украина
Продукция
Ми-24
Ми-8
Проекты
ДОВСЕ
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
03.07.2023
Сколько силы есть у Еревана
01.09.2021
Несбывшиеся надежды
28.07.2021
Профессор Михаил Станчев: черноморский регион — откуда исходит угроза миру? (Факти, Болгария)
12.03.2015
Порог войны. Холодной.
02.12.2013
Заместитель Министра обороны России Анатолий Антонов встретился с представителями ведущих СМИ
30.10.2008
Одна ПВО на всех. Страны СНГ консолидируют оборонные усилия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.12 07:35
  • 57414
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.12 06:38
  • 4
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 13.12 01:26
  • 1
Госдума приняла закон о службе на границе по призыву
  • 13.12 01:05
  • 1
Бог войны для ВДВ. Десантники получат новую "длинную руку"
  • 12.12 23:56
  • 2
Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
  • 12.12 23:01
  • 5
В Самаре испытывается газотурбинная установка для БПЛА
  • 12.12 19:08
  • 2
Экс-замглавы МО Украины указала на сложные ситуации ВСУ на пяти направлениях
  • 12.12 19:08
  • 2
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 12.12 17:05
  • 0
"Барражирующая труба", "Квадро" и другие белорусские ударные коптеры. Подробности (ВИДЕО)
  • 12.12 01:56
  • 321
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.12 21:00
  • 1
Штурмовики-добровольцы рассказали о преимуществах нового бронеавтомобиля
  • 11.12 17:26
  • 0
Белорусский БАК "Буревестник". Подробности (ВИДЕО)
  • 11.12 12:55
  • 1
В 2024 году в Арктику придет российский ледокол способный нести беспилотники
  • 11.12 09:19
  • 81
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.12 09:10
  • 38
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410