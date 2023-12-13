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Президент Украины Владимир Зеленский назвал общее количество военнослужащих в рядах сухопутных войск (СВ) ВСУ. Свое заявление он приурочил к дню празднования даты создания этого вида вооруженных сил в 1991 году. Как написал в своем телеграм-канале глава киевского режима, в настоящее время в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины числится почти 600 тысяч человек.

После распада СССР ставшая «независимой» Украина получила в наследство одну из самых крупных и сильных армий в не только Европе, но и в мире. На декабрь 1991 года в рядах ВС Украины числилось 780 000 человек, 6500 танков, 7000 боевых бронированных машин, 7200 артиллерийских систем, 900 вертолетов и 2500 единиц тактического ядерного оружия. В 1994 году Украина согласилась уничтожить ЯО и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Однако содержать столь огромную армию стремительно нищающему государству было явно не по карману. По информации из открытых источников, на март 2014 года в рядах Сухопутных войск ВСУ насчитывалось 41 тысяча военнослужащих, по другим данным — чуть менее 65 тысяч. Сильно оскудел на тот момент и арсенал украинской армии, на эту же дату на вооружении СВ стояло 1110 танков, 139 боевых вертолета, 1454 БМП и БРМ, 490 БТР, 1952 артиллерийских систем калибра 120 мм и более.

Куда делись остальные вооружения и техника — большая загадка. В рамках «Соглашения о принципах и порядке выполнения Договора об обычных вооружённых силах в Европе» (ДОВСЕ), подписанного Россией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Молдавией и Украиной в мае 1992 года, квота ВСУ составила 4080 танков, 5050 боевых бронированных машин, 4040 артиллерийских систем калибром 100-мм и более, 1090 боевых самолетов (не считая учебно-тренировочных) и 330 ударных вертолетов (Ми-24 и Ми-8).

Общая численность Сухопутных войск ВС Украины по состоянию на начало 2022 года составляла 125 600 человек личного состава, 858 танков, 1212 боевых машин пехоты, 1122 артиллерийские системы калибра 122 и 152 мм, 354 РСЗО калибра 122, 220 и 300 мм.

Таким образом, за полтора с небольшим года только в СВ ВСУ было мобилизовано не менее полумиллиона человек. Если считать возмещение безвозвратных потерь убитыми и ранеными, то эта цифра может оказаться как минимум в 1,5-2 раза больше.