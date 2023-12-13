Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров с Белоруссией

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании совместных учебно-боевых центров. Соответствующий федеральный закон был опубликован во вторник, 12 декабря.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года», — отмечается в тексте документа.

Предполагается использовать данные учебно-боевые центры для совместной подготовки военнослужащих обоих государств, практической отработки задач боевого дежурства, а также повышения уровня слаженности и боевой выучки.

В качестве основных задач центров указываются совместная боевая подготовка и дежурство воинских контингентов, обмен опытом, унификация боевой подготовки и выполнение различных учебно-боевых задач.

Подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных Путин распорядился 31 января. После этого документ был подписан в Минске 28 марта. 26 октября Путин внес в Госдуму проект документа о его ратификации, а 5 декабря Дума ратифицировала его.

27 ноября госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил в ходе выступления на «Примаковских чтениях», что Россия и Белоруссия будут углублять интеграцию в разного рода направлениях. По его словам, Москва и Минск продолжают работать над совместными 28 программами. В их числе ядерная медицина, а также реализация основных положений союзного договора в экономической сфере.

До этого, 10 ноября, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что из 28 союзных программ обоих государств выполнено около 90% мероприятий. В свою очередь, замглавы белорусского ведомства Алеся Абраменко отметила, что из запланированных 993 мероприятий было проведено 880.