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ЦАМТО

Компания NORINCO представила ВС Колумбии проект поставки танков VT4

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Танк VT-4 (MBT-3000)
Китайский основной боевой танк VT-4 (MBT-3000).
Источник изображения: China Defense

ЦАМТО, 12 декабря. Китайская корпорация NORINCO (China North Industries Corporation) представила Вооруженным силам Колумбии проект поставки основных боевых танков VT4 (MBT-3000).

Как сообщает Infodefensa.com, колумбийским Сухопутным войскам предложено, в частности, сформировать первое бронетанковое подразделение в составе до 44 ОБТ VT4 третьего поколения (танковый батальон).

В целом же делегация корпорации NORINCO, посетившая Колумбию в первой декаде декабря, предложила поставить СВ этой южноамериканской страны широкую линейку бронетехники: ОБТ, легкие танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, бронированные автомобили с противоминной защитой (MRAP). Кроме того, в предложении были представлены различные средства, которые можно легко интегрировать или оснастить ими кавалерийские и мотопехотные подразделения колумбийской армии, в том числе для повышения огневой мощи.

Предлагаемый Колумбии ОБТ VT4 оснащен активной системой защиты GL5, в качестве средств противодействия также используются восемь дымовых и четыре противопехотных гранатомета. Вес ОБТ составляет 53 т, он оснащен турбированным двигателем с электронным управлением мощностью 1300 л.с., подвеской с системой торсионов, обеспечивающей скорость до 70 км/ч (40 км/ч по пересеченной местности), запас хода – более 500 км.

Основным конкурентом Китая на рынке Колумбии являются США. Как уже сообщал ЦАМТО, в мае 2022 года Вооруженные силы Колумбии обратились к США с запросом о возможности закупки ОБТ M1A2 "Абрамс" из наличия СВ США в рамках модернизации парка бронетехники Сухопутных войск страны (Колумбия находится на пути к получению статуса основного союзника США вне НАТО: в марте 2022 года Джо Байден объявил, что эта процедура началась).

В настоящее время на вооружении СВ Колумбии основные боевые танки отсутствуют. Основной бронированной машиной является ББМ EE-9 "Каскавел" бразильской компании Engesa, оснащенная 90-мм пушкой. В 1980-х гг. было закуплено 123 бронемашины этого типа.

Планы закупки для СВ Колумбии не менее 50 основных боевых танков были впервые обнародованы около 20 лет назад. Рост внимания к модернизации парка обычных вооружений наметился после десятилетий приоритетного внимания к оснащению ВВТ для борьбы с терроризмом, повстанцами и незаконным оборотом наркотиков.

Одним из факторов, стимулирующих эти усилия, является напряженность в отношениях с соседней Венесуэлой, которая за последние два десятилетия закупила современную военную технику в России и Китае, включая основные боевые танки и истребители Су-30.

Министерство обороны Колумбии официально не комментирует планы закупки новых вооружений, но статус основного союзника США вне НАТО предоставит стране расширенные возможности покупки ВВТ в рамках различных программ.

По данным Государственного департамента США, в период с 2001 по 2016 гг. Колумбия получила американскую военную помощь в размере 10 млрд. долл. для борьбы с повстанцами и незаконным оборотом наркотиков. В 2017 году Колумбия стала первой страной-партнером НАТО в Латинской Америке, а в 2021 году подписала новое соглашение об углублении и расширении сотрудничества с альянсом.

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