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ТАСС

Глава Роскосмоса призвал исключить слепое повторение зарубежных достижений

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Универсальная ракетно-космическая транспортная система "Энергия" с кораблем многоразового использования "Буран", 1988 год
Универсальная ракетно-космическая транспортная система "Энергия" с кораблем многоразового использования "Буран", 1988 год.
Источник изображения: Валентин Кузьмин, Альберт Пушкарев/ ТАСС

Юрий Борисов в качестве примера привел космический корабль "Буран", с момента запуска которого исполнилось 35 лет

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Слепое копирование зарубежных достижений должно быть полностью исключено при реализации масштабных проектов в отечественной космической отрасли, заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов на общем собрании Российской академии наук (РАН).

"Нам с вами крайне важно при принятии решений о реализации масштабных проектов фокусироваться на будущем. На нашем следующем шаге, на том, какую цель мы должны достигнуть, какую большую задачу хотим решить. Я хорошо понимаю, сколь велико искушение повторить то, что сумели сделать другие - двигаться в чужой колее. Однако целеполагание в нашей науке должно исключить слепое повторение зарубежных достижений и хождение по чужим следам", - сказал Борисов.

В качестве примера глава Роскосмоса привел космический корабль "Буран", с момента запуска которого в 2023 году исполнилось 35 лет. "Задача постройки многоразового корабля "Буран", к чести авторов и участников проекта, была решена блестяще. В тот период впервые удалось сделать космический корабль с возможностью полностью беспилотной автоматической посадки, и об этом нельзя забывать. Однако в то время ресурсов в стране для дальнейшего развития проекта не нашлось. Ход истории показал, что главная проблема, которая и предрешила судьбу этого проекта - отсутствие адекватного целеполагания, функционального заказа на этот космический комплекс", - подчеркнул Борисов.

Также глава Роскосмоса призвал российских специалистов научиться пользоваться чужим опытом, "но для себя ставить задачи по их дальнейшему прорывному развитию, уметь срезать углы и двигаться вперед". 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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