Парламент Болгарии повторно принял решение о передаче ВС Украины излишней бронетехники

ЦАМТО, 12 декабря. Парламент Болгарии 8 декабря проголосовало за отмену вето, наложенного президентом Руменом Радевым на ранее ратифицированное законодателями соглашение между МВД Болгарии и Минобороны Украины о безвозмездной поставке Болгарией Украине излишней бронетехники.

Предложение об отмене вето было принято 161 голосом "за" при 55 "против". Конституция Болгарии предоставляет главе государства ограниченное право вето, позволяя возвращать законопроекты в Национальное собрание для повторного обсуждения. Парламент может отменить вето президента простым большинством голосов или принять его и пересмотреть принятые документы.

Как сообщал ЦАМТО, 22 ноября 2023 года парламент Болгарии одобрил законопроект о ратификации соглашения между МВД Болгарии и Министерством обороны Украины о бесплатном предоставлении бронетанковой техники, подписанный в Софии 8 августа 2023 года и в Киеве 13 ноября 2023 года. Договор был заключен во исполнение решения Национального собрания от 21 июля 2023 года об оказании дополнительной военно-технической поддержки Украине.

Соглашение, в частности, предусматривало передачу ВСУ около 100 бронетранспортеров с имеющимся вооружением, а также запасными частями, которые находились на хранении МВД Болгарии с 1980-х годов.

Президент Болгарии Румен Радев 4 декабря в соответствии со статьей 101 Конституции страны наложил вето и возвратил закон для повторного обсуждения в парламент, мотивировав это тем, что парламентарии поверхностно ознакомились с конкретными условиями передачи, что не позволило им объективно оценить, является ли передаваемое оборудование необходимым собственной стране. В частности, техника может использоваться Главными директоратами Пограничной полиции и Пожарной безопасности.

Тем не менее, парламентские группы, поддерживающие кабинет премьер-министра Николая Денкова, легко преодолели вето болгарского президента.