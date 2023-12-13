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Военное обозрение

Сербия планирует поставить около 50 155-мм САУ NORA неназванной стране

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САУ NORA B52
САУ NORA B52.
Источник изображения: snafu-solomon.com

Сербский президент Александр Вучич заявил, что его страна уже подписала контракт с другой страной на поставку почти полусотни самоходных артиллерийских установок. Сообщается, что речь идет о 48 155-мм самоходных гаубицах NORA B52 на колесном шасси сербского производства. Сумма контракта 311 млн евро.

Какая именно страна получит это вооружение, сербский лидер не уточнил, но отметил, что контракт подписан не с африканской страной. Напомним, что в прошлом месяце Вучич говорил, что его страна близка к подписанию контракта с Алжиром на поставки тех же 48 гаубиц. Как мы видим, теперь эта информация опровергается. Некоторые источники сообщают, что это оружие приобрёл Азербайджан.

Сербия - одна из немногих европейских стран, занявшая в украинском конфликте фактически нейтральное положение. В апреле этого года Вучич подчеркнул, что Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие и боеприпасы Украине.

Гаубица NORA B52 была разработана сербскими военными инженерами в 1990-е годы, а в 2006 году началось ее производство. Основным орудием является длинноствольная 155-мм пушка с длиной ствола 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы САУ 41 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Алжир
Сербия
Украина
Продукция
B-52
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