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ЦАМТО

Lockheed Martin выкатила первый F-35A, предназначенный для ВВС Бельгии

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Источник изображения: Фото: Lockheed Martin

ЦАМТО, 12 декабря. Компания Lockheed Martin сообщила о состоявшейся на предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас) церемонии выкатки первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2", предназначенного для ВВС Бельгии.

Программа модернизации парка боевой авиации Бельгии предусматривает приобретение 34 самолетов F-35A. Первый истребитель, получивший обозначение AY-01, будет поставлен ВВС Бельгии в следующем году и размещен на авиабазе ВВС США Льюк (шт.Аризоне), где будет проходить обучение летный и технический состав ВВС Бельгии.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Бельгии в марте 2017 года приступило к закупке новых боевых самолетов, предназначенных для замены 54 состоящих на вооружении F-16 (44 одноместных F-16AM и 10 двухместных F-16BM), сроки эксплуатации которых истекают в период 2023-2028 гг.

В январе 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 34 истребителей F-35A, а также другого оборудования и услуг на сумму до 6,53 млрд. долл.

В октябре 2018 года, оценив поступившие на тендер предложения, правительство Бельгии приняло решение о закупке F-35A "Лайтнинг-2".

Начальный контракт стоимостью 22,902 млн. долл. на поддержку производства самолетов F-35A для ВВС Бельгии командование авиационных систем ВМС США заключило с Lockheed Martin Aeronautics 31 марта 2020 года. Предполагается, что общие расходы Бельгии на закупку истребителей составят 5,1 млрд. долл. На подготовку двух авиабаз ВВС Бельгии для эксплуатации F-35A планируется выделить еще около 300 млн. евро.

Первые восемь истребителей будут применяться для подготовки личного состава на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона). Поставки самолетов на авиабазу "Флоренн" в Бельгии начнутся в 2025 году.

Достижение начальной готовности к боевому применению парка F-35A ВВС Бельгии с возможностью проведения ограниченных экспедиционных операций запланировано на середину 2027 года, а полная готовность (FOC) – на конец 2030 года, когда поставки будут завершены.

На сегодняшний день компания Lockheed Martin поставила заказчикам более 980 истребителей F-35, подготовила более 2250 летчиков и 15125 специалистов по техническому обслуживанию, а совокупный налет парка F-35 превысил 768 тыс. часов.

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Страны
Бельгия
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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