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ТАСС

Вновь сформированной военно-инженерной академии им. Карбышева вручили боевое знамя

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Начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий
Начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Минобороны РФ отметили, что во время церемонии также состоялось вручение начальнику академии грамоты президента России и демонстрация боевого знамени личному составу академии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий вручил боевое знамя начальнику вновь сформированной Военно-инженерной академии им. Д. М. Карбышева генерал-майору Андрею Круглову. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Вновь сформированной в этом году Военно-инженерной ордена Кутузова академии имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д. М. Карбышева вручено боевое знамя. В торжественной обстановке боевое знамя начальнику Военно-инженерной академии генерал-майору Андрею Круглову вручил начальник инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий", - говорится в сообщении.

В ходе церемонии также состоялось вручение начальнику академии грамоты президента Российской Федерации и демонстрация боевого знамени личному составу академии. Художественный руководитель православного хора и ансамбля инженерных войск игумен Варнава (Столбиков) провел чин освящения боевого знамени, добавили в Минобороны.

Помимо личного состава академии в мероприятиях, посвященных вручению академии боевого знамени, приняли участие ветераны инженерных войск, Герой России, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища полковник Рустам Сайфуллин и другие почетные гости, добавили в военном ведомстве.

Академию сформировали 1 августа в результате реорганизации Международного противоминного центра ВС РФ, Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск им. генерал-лейтенанта инженерных войск Д. М. Карбышева и Военного института инженерных войск с выведением его из состава Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации". 

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