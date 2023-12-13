Пилот Су-35 рассказал, чего боятся украинские летчики

Пилот Су-35: истребители ВСУ стараются избегать встречи в воздухе с российскими

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинские летчики при встрече в воздухе с российскими истребителями отказываются от выполнения своих задач и пытаются улететь обратно, и в целом стараются избегать таких встреч, рассказал командир звена российской авиационной эскадрильи Иван.

"Были случаи, когда воздушный противник был обнаружен, но благодаря нашим грамотным тактическим действиям противник отказывался от выполнения своих боевых задач, разворачивался на обратный курс и уходил восвояси. Стараются избегать", - сказал он в видеоролике, опубликованном Минобороны.

По его словам, американские истребители F-16, которые так активно пытается получить Украина, не могут пугать российских летчиков.

Минобороны также показало кадры боевой работы истребителей Су-35С, на одном из которых летает Иван. Во время контроля воздушного пространства в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении он обнаружил излучение радиолокационной станции противника. Об этом командир звена доложил на командный пункт, после чего получил разрешение и выполнил пуск ракеты воздух-поверхность.

"В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало. По результатам разведки было получено подтверждение уничтожение цели", - подчеркнули в Минобороны.