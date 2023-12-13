В США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе

Агентство противоракетной защиты США и компания Boeing провели тестовый перехват баллистической ракеты в космосе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Объект был перехвачен в рамках испытания наземной системы противоракетной обороны (ПРО) серединной защиты, отметили специалисты. Они добавили, что система дает больше времени и маневра для уничтожения баллистических ракет.

«В ходе теста перехватчик выпустил экзоатмосферное кинетическое устройство во время второй ступени ускорения ракеты из трехступенчатого полета», — говорится в пресс-релизе.

Ранее в США опробовали новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team (TLS-BCT) Manpack, помещающуюся в ранец.