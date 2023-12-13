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ТАСС

Зеленский в США попросил оружие для Украины и раскритиковал Конгресс

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Источник изображения: EPA-EFE/ HOLLIE ADAMS / POOL

Украинский лидер заявил, что "нерешенные вопросы на Капитолийском холме" не способствуют лидерству Соединенных Штатов в мире

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Украина нуждается в американском оружии, а проволочки с выделением этой помощи не способствуют лидерству США в мире. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая в Вашингтоне в Национальном университете обороны США.

"Американские Bradley и HIMARS, снаряды калибра 155 мм и ракеты ATACMS, Patriot и F-16 могут выполнить работу в Европе, - приводятся его слова на сайте президента Украины. - Вы можете рассчитывать на Украину, и мы надеемся, что сможем так же рассчитывать на вас". Кроме того, Зеленский заявил, что "нерешенные вопросы на Капитолийском холме" не способствуют лидерству США в мире.

Он добавил, что на предстоящих встречах с президентом США Джо Байденом и в Конгрессе будет говорить "именно о том, какие результаты в следующем году возможны".

Ранее вашингтонская администрация сообщила, что Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря. Украинский лидер также приглашен в тот же день выступить перед Сенатом Конгресса. В то же время некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. 

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Страны
США
Украина
Продукция
Bradley
F-16
HIMARS
Patriot ЗРК
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