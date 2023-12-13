Танки-мутанты: почему украинские Т-72 стали массово получать катки от Т-55

Украинский танк Т-72АВ с опорными катками, похожими на те, что применялись на старых советских Т-54, Т-55 и Т-62, снова засветился в социальных сетях. Его сняли на видео где-то на линии боевого соприкосновения несколько месяцев назад.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), похожий образец показали в мае прошлого года на выставке трофейной техники в Луганске. Затем такие "семьдесят вторые" были замечены на одном из полигонов, где проходила подготовку 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Как считают военные эксперты, применять подобные элементы от старой техники ВСУ приходится из-за проблем с запасными частями.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Не помогают даже поставки из стран Восточной Европы, где до недавних пор эксплуатировалась техника советского образца. Похоже, там уже тоже почти ничего не осталось. В ход пошли даже экземпляры частных коллекций.

Поэтому не исключено, что наряду с Leopard-1А5 на Украину будут поставлять такие же устаревшие М60А3 из арсеналов союзников США.