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Вестник Мордовии

Танки-мутанты: почему украинские Т-72 стали массово получать катки от Т-55

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Украинский танк Т-72АВ с опорными катками, похожими на те, что применялись на старых советских Т-54, Т-55 и Т-62, снова засветился в социальных сетях. Его сняли на видео где-то на линии боевого соприкосновения несколько месяцев назад.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), похожий образец показали в мае прошлого года на выставке трофейной техники в Луганске. Затем такие "семьдесят вторые" были замечены на одном из полигонов, где проходила подготовку 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Как считают военные эксперты, применять подобные элементы от старой техники ВСУ приходится из-за проблем с запасными частями.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Не помогают даже поставки из стран Восточной Европы, где до недавних пор эксплуатировалась техника советского образца. Похоже, там уже тоже почти ничего не осталось. В ход пошли даже экземпляры частных коллекций.

Поэтому не исключено, что наряду с Leopard-1А5 на Украину будут поставлять такие же устаревшие М60А3 из арсеналов союзников США.


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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
М-60
Т-55
Т-62
Т-72
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