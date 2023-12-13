Услышали гиперзвук: почему США боятся российских атомных подводных крейсеров

Три новых фрегата будут оснащены современными отечественными разработками в сфере вооружений

Россия создала новую головную боль для Пентагона. Возможности атомных подлодок, над которыми 11 декабря по приказу президента страны Владимира Путина подняли флаги ВМФ, уже вызвали панику в США. Речь идет о двух атомных подводных крейсерах — «Императоре «Александре III» и «Красноярске», предназначенных к службе на Тихоокеанском флоте. А на борту фрегата «Адмирал Касатонов» главнокомандующему доложили о завершении переоборудования корабля в носитель гиперзвуковых ракет «Циркон». О том, какое преимущество эти боеприпасы дают русскому флоту и почему их так боятся потенциальные противники, — в материале «Известий».

Гиперзвуковой фрегат

11 декабря в Северодвинске на борту фрегата «Адмирал Касатонов» главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов доложил Владимиру Путину о том, что все корабли серии будут модернизированы для применения новых гиперзвуковых ракет «Циркон», принятых на вооружении в январе 2023 года.

— Опыт, который наработали на «Горшкове» (фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». — «Известия»), передается сюда, опыт двух кораблей — на «Головко» («Адмирал флота Головко». — «Известия»). Когда будет уже 10, тогда можно будет говорить, что опыт такой наработан. Будем продолжать дежурство, — сказал Николай Евменов.

Президент РФ Владимир Путин и главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов во время осмотра фрегата «Адмирал Касатонов» на АО «ПО «Севмаш» Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Командир «Адмирала Касатонова», капитан 1-го ранга Алексей Рябоштан, в свою очередь, доложил президенту, что на борт фрегата уже загружены четыре боевых «Циркона», модернизация корабля завершилась в конце ноября.

Сразу после «Адмирала Касатонова» корабелы «Севмаша» ждут на модернизацию под ракеты «Циркон» следующий фрегат — «Адмирал Головко». По данным источника «Известий» в Минобороны России, третий фрегат получит гиперзвук уже в начале 2024 года.

Справка «Известий» Фрегаты проекта 22350 в строю Военно-морского флота России с 2018 года. Три действующих корабля носят имена прославленных советских адмиралов — Горшкова, Касатонова и Головко. Всего к постройке запланировано 10 кораблей этой серии. По проекту фрегаты оснащены так называемым универсальным корабельным стрельбовым комплексом, позволяющим применять управляемые ракеты разных типов: «Калибры», «Ониксы» и другие.

Особенность новой ракеты — полет на высоте до 40 км со скоростью около 11 тыс. км/ч, что делает ее перехват практически невозможным существующими в мире системами. Согласно открытым данным, военно-морские силы НАТО ракет такого класса пока на вооружении не имеют — западные оружейники, в отличии от отечественных, еще не поставили гиперзвук в серию.

«Циркон» — это первая гиперзвуковая противокорабельная ракета в мире, которая не испытывается, а уже принята на вооружение, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Важно, что она уже размещена на боевых кораблях, — уточнил он. — Ее нельзя перехватить, и российский корабль, подошедший на дистанцию удара, представляет для врага смертельную опасность. Системы ПВО потенциального противника — США и НАТО — не отобьют такую атаку. В западной специализированной литературе вполне справедливо признают, что они даже не испытывали перехват подобных ракет — их просто нет. По этой причине «Цирконы» повышают ударную мощь не только отдельных фрегатов, где они установлены, но и всего нашего флота. Она засекречена, интерес наших потенциальных противников к этой ракете, конечно, крайне высок.

Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море, с головного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из акватории Баренцева моря. 28 мая 2022 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Еще в декабре 2017 года американская газета The Washington Post опубликовала статью с заголовком «Российские подводные лодки рыщут вокруг жизненно важных подводных кабелей. Это заставляет НАТО нервничать». Авторы утверждали, что страны Запада поспешили усилить свои возможности противолодочной обороны и разработать усовершенствованные самолеты для обнаружения подлодок.

В рамках Атлантического совета в октябре 2018 года прошла военно-политическая дискуссия по теме «Следующая битва за Атлантику». Выступая на ней, бывший главком ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго, отметил, что Россия достаточно агрессивно расширяет свое присутствие в Атлантике, при этом «техническая оснащенность подводного и надводного флотов ВМФ РФ впечатляет».

Тогда же странами Запада было принято решение провести совместные военные учения, которые стали натовской попыткой зеркального отражения российских масштабных военных маневров «Восток-2018».

Контейнеры, в которых находятся заряженные гиперзвуковые ракеты «Циркон», на палубе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

В мае 2023 года в американском журнале Newsweek вышла статья, в которой отмечалось, что российский подводный флот представляет критическую угрозу для Североатлантического альянса и западных стран.

«Противолодочные возможности НАТО атрофировались после окончания холодной войны. Если исключить ядерное оружие, российские подводные лодки — это самая большая угроза, которую Россия представляет для НАТО», — заключали авторы материала.

По мнению издания, российские подводные лодки повсеместно считаются «грозной силой» и Соединенные Штаты со своими союзниками сейчас стараются «наверстать упущенное» в гонке вооружений, так как российская сторона может нанести удар по любой точке на территории США.

Под Андреевским флагом

Идея дать современному крейсеру имя императора Александра III принадлежит самому Владимиру Путину. Он высказал ее 2014 году, когда министр культуры РФ Владимир Мединский передал президенту отреставрированный Андреевский флаг с последнего линкора русского императорского флота, который также назывался «Император Александр III».

Вероятно, поэтому торжественную церемонию подъема флага на новых крейсерах с личным участием президента назначили на 11 декабря, когда в России отмечается день учреждения Андреевского флага.

Военные моряки на атомном подводном крейсере «Император Александр III» во время торжественной церемонии подъема военно-морского флага на АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске. На дальнем плане — фрегат «Адмирал Касатонов» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Иодас

Сам подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» северодвинские корабелы заложили 18 декабря 2015 года. В декабре прошлого года в церемонии спуска на воду ракетоносца тоже принимал участие Владимир Путин, но в режиме видеоконференции.

В ноябре этого года в ходе государственных испытаний стратегический ракетоносец успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря по цели на камчатском полигоне Кура. Стратегические крейсеры проекта 955 «Борей» и 955А «Борей-А» — основа морских стратегических ядерных сил России. Они несут на борту 16 межконтинентальных баллистических твердотопливных ракет Р-30 «Булава». Дальность их полета — более 9 тыс. км. Перехватить эти боеприпасы практически невозможно — они оснащены разделяющимися головными блоками мощностью до 150 кт.

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» с нового атомного подводного крейсера «Император Александр III». 5 ноября 2023 года Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Экипаж подводного крейсера длиной 170 м — 107 человек. Надводная скорость лодки 15 узлов, а подводная — 29. Предельная глубина погружения — 480 м.

Стратегический ракетоносец «Император Александр III» стал седьмым кораблем в серии проекта «Борей». По словам Владимира Путина, ВМФ России получит еще три подводных корабля этого проекта.

«Цирконы» под водой

Атомный подводный крейсер «Красноярск», построенный по проекту «Ясень-М», тоже будет иметь на вооружении гиперзвуковые «Цирконы». Он был заложен в 2014 году и спущен на воду 30 июля 2021 года, став четвертым кораблем в серии.

Крейсер впервые вышел на ходовые испытания в Белом море летом 2022 года. А в ноябре провел стрельбы боеприпасами «Калибр» и «Оникс» из подводного положения. Одна ракета была запущена из торпедного аппарата, вторая — из стрельбового комплекса УКСК, который может применяться и для «Циркона».

Атомный подводный крейсер «Красноярск» во время торжественной церемонии подъема военно-морского флага на АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Иодас

Водоизмещение и длина кораблей доработанного проекта «Ясень-М» стали меньше. По сравнению с первыми «Ясенями» они стали короче на 9 м — 130 вместо 139. Также с 90 до 64 человек сократился экипаж.

В новом подводном крейсере применена смешанная система конструкции, когда легкий корпус охватывает только часть прочного в носовой части для снижения шумности. Он изготовлен из высокопрочной стали, что позволяет кораблям проекта погружаться на глубину более 600 м. Реактор подводного корабля изготовлен по новой технологии и может без перезарядки проработать 25–30 лет, что сопоставимо со сроком службы крейсера.

Андрей Краснобаев

Юлия Леонова

Богдан Степовой