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ТАСС

США намерены объявить о выделении новой военной помощи Украине в декабре

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Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, "это самое подходящее время для приезда президента Зеленского в Вашингтон для обсуждения этих вопросов из-за того, что происходит на Украине"

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Власти США выделят Украине до конца текущего месяца новую военную помощь. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге.

"Я не хочу слишком опережать президента, но, как вы знаете, до конца года осталось не так много недель, в течение которых можно было бы предоставить военную помощь. Так что я бы в полной мере ожидал, что мы объявим о дополнительной военной помощи до конца месяца", - сказал он на борту самолета президента США Джо Байдена во время его следования в штат Пенсильвания.

Отвечая на вопрос о том, просил ли президент Украины Владимир Зеленский американское руководство пригласить его в США или это была инициатива Вашингтона, Кирби подчеркнул: "Это было приглашение президента Байдена". Вашингтонская администрация заявила 10 декабря, что Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря. Украинский лидер также приглашен в тот же день выступить перед Сенатом Конгресса США.

"И, опять же, мы считаем, что это происходит в важнейший момент. Это самое подходящее время для приезда президента Зеленского в город (в Вашингтон - прим. ТАСС) для обсуждения этих вопросов из-за того, что происходит на Украине, как мы видим, что повысилась активность российских вооруженных сил по мере наступления зимы, а также из-за того, что происходит на Капитолийском холме". "И президент завтра (во вторник - прим. ТАСС) перед всеми вами объявит о необходимости данного запроса на дополнительное финансирование", - добавил Кирби.

"Это возможность для президента [Байдена] получить последние сведения от президента Зеленского о том, как обстоят дела на поле боя, а также очень ясно дать понять президенту Зеленскому и украинскому народу, что мы продолжим оказывать им поддержку, особенно в этот очень трудный период", - сказал сотрудник СНБ. По его словам, Байден заверит Зеленского в том, что вашингтонская администрация "твердо стоит на своем" в вопросе о необходимости выделения дополнительных средств на помощь Киеву.

На брифинге также был задан вопрос о том, какой исход планируемой 12 декабря встречи Зеленского со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана) администрация посчитала бы успешной. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в связи с этим выступил с утверждением, что "Зеленский является наиболее эффективным защитником Украины". "Он пользуется уважением в стране (в США - прим. ТАСС) и в обеих палатах Конгресса", - полагает Бейтс. По его версии, "никто не может лучше него сформулировать", почему США нужно оказывать дальнейшую помощь Киеву.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР на прошлой неделе не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. 

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Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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