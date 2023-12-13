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ТАСС

Боррель: главы МИД ЕС не договорились о поставках оружия Киеву из Европейского фонда мира

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

При этом они согласились, что сейчас не время для снижения объемов помощи Украине, отметил глава внешнеполитической службы Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Главы МИД ЕС не договорились о выделении нового транша Киеву в размере €500 млн из Европейского фонда мира на поставки оружия, но согласились, что сейчас не время для снижения объемов помощи Украине. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции.

"Новый транш Киеву из Европейского фонда мира пока не разблокирован, - сказал он. - Подавляющее большинство министров заявили, что сейчас не время сокращать поддержку Украины".

"ЕС запустил диалог с Украиной по будущим гарантиям безопасности, предоставлению военной помощи, а также предсказуемому и долгосрочному финансированию. Все эти вопросы будут обсуждаться на саммите ЕС 14-15 декабря", - сказал Боррель. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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