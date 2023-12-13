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Пермское предприятие ОДК выполнило годовой план производства наземных двигателей

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Предприятие "ОДК-Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) выполнило годовой план по производству газотурбинных установок наземного применения. Показатели надежности выше требуемых по установленным техническим условиям.

Фото АО "ОДК"

Руководство предприятия сообщило об этом на совещании по вопросам применения промышленных газотурбинных двигателей на объектах ПАО "Газпром", которое прошло на "ОДК-Пермские моторы".

Участники встречи обсудили выполнение программ производства и ремонта газотурбинных двигателей в 2023 году, показатели надежности промышленных двигателей производства "ОДК-Пермские моторы", эксплуатируемых структурами ПАО "Газпром", а также мероприятия по модернизации и расширению производственной базы "ОДК-Пермские моторы".

Среди предложений - внедрение газотурбинных двигателей линейки "ПС" и "ПД" на объектах нового строительства и реконструкции ПАО "Газпром" до 2030 года, оснащение промышленных двигателей ПС-90ГП-2 и ПС-90ГП-25 малоэмиссионными камерами сгорания и другие.

Газотурбинная установка ГТУ-16П с двигателем ПС-90ГП-2 производства ОДК-Пермские моторы | Фото АО "ОДК", июнь 2023

На мероприятии присутствовали индустриальный директор авиационного комплекса Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков, генеральный директор ОДК Вадим Бадеха, управляющий директор-генеральный конструктор ОДК-Авиадвигатель Александр Иноземцев, представители органов государственной власти и ведущих предприятий отрасли. Совещание прошло под руководством заместителя председателя правления-начальника департамента ПАО "Газпром" Виталия Маркелова.

"Более 30 лет назад с подачи Газпрома мы создали высокотехнологичную отрасль промышленности, в которой не зависим ни от кого в мире и можем противостоять любым вызовам времени. Пермские моторостроители готовы активно участвовать в модернизации газотранспортной системы России, поставлять свое лучшее оборудование Газпрому и обеспечивать бесперебойную работу ГТУ на объектах эксплуатации", - отметил управляющий директор-генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ГТУ-16П
Компании
ОДК УК
Пермские моторы
Ростех
Персоны
Иноземцев Александр
Сердюков Анатолий
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