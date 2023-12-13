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Франция разработает космический грузовик

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: AP Photo/ Lewis Joly, Pool

Франция намерена разработать грузовой космический корабль, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ТАСС.

«Разработка грузового космического корабля является одним из наших приоритетов в сфере освоения космоса в ближайшие годы», — сказал глава государства.

Президент добавил, что «нельзя смириться с тем, что космическими запусками в будущем будут заниматься исключительно американские и китайские компании».

В ноябре гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил о планах организации объявить конкурс на создание грузового космического корабля.

Проводить конкурс планируется среди европейских компаний. Первый полет возвращаемого космического грузовика должен состояться в 2028 году. Его основной задачей станет доставка грузов на Международную космическую станцию.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Компании
ESA (ЕКА)
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