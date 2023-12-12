Передачу двух британских противоминных кораблей Украине назвали бессмысленной

Передача двух противоминных кораблей класса Sandown для усиления украинского флота в акватории Черного моря бессмысленна. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это бронированные машины, которые могут обездвиживать минные поля. Они достаточно громоздкие. Но два корабля абсолютно ничего не решат. Тем более они могут быть уничтожены артиллерийским или авиационным огнем. Их можно рассматривать только в том контексте, что ВСУ весной снова пойдут в наступление, чего, я думаю, уже не будет», — рассказал Дандыкин.

Ранее стало известно, что Великобритания в скором времени планирует передать Военно-морским силам (ВМС) Украины два противоминных корабля класса Sandown для усиления украинского флота в акватории Черного моря. Уточняется, что единственным назначением кораблей этого типа является поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов, без использования морских тралов.