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Яндекс стал единственной российской компанией среди мировых лидеров по развитию ИИ

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Яндекс
Яндекс.
Источник изображения: ixbt.com

Всего в рейтинге 23 компании, в основном из США и Китая

Яндекс стал единственной российской компанией, вошедшей в число мировых лидеров в области развития искусственного интеллекта (ИИ). Рейтинг составили учёные из Массачусетского технологического института (MIT) и эксперты центра Epoch AI, всего в нём 23 компании. Эксперты сравнивали участников по числу научных публикаций, их цитируемости, уникальным авторам, обучению моделей ИИ и развитию алгоритмов. В список вошли преимущественно американские и китайские компании: Google, OpenAI, Meta*, Microsoft, Huawei, Tencent, Baidu, Twitter (теперь X), Uber, Intel и другие.

Согласно исследованию, по числу публикаций и цитируемости лидируют Google и Microsoft, а наибольший вклад в развитие ИИ внесли Google, OpenAI и Meta*. Российская компания Яндекс по числу научных публикаций за 2010–2023 годы заняла 19-е место из 23: на её счету 246 публикаций. По количеству цитируемости Яндекс занял предпоследнее место — 3530 цитирований. Стоит отметить, что по количеству уникальных авторов и уровню цитируемости на каждого из них Яндекс опередил таких гигантов отрасли, как Amazon, Huawei, Intel, IBM и т. д. Уровень развития технологий ИИ Яндекса был оценён, как средний, аналогичную оценку получили Tencent, Baidu и Huawei.

*Компания Meta признана в России экстремистской организацией, её деятельность запрещена.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
AI
ИТ
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