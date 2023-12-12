Войти
Техкульт

Ученые МИСИС показали перспективный квантовый процессор

350
0
+2

В России создан 8-кубитный квантовый процессор

Специалисты из НИТУ МИСИС объявили о создании квантового процессора, включающего восемь кубитов сверхпроводникового типа, который в ходе тестирования показал высокую точность проводимых вычислений — более 95 %. Новинка стала первым в нашей стране решением с таким квантовым объемом, выдающим высокую точность.

Как утверждают авторы разработки, созданный ими 8-кубитный процессор по своей точности выполнения двухкубитных вычислений значительно превосходит передовое 80-кубитное решение от Rigetti, которое находится на второй строчке в мире по числу содержащихся кубитов среди систем сверхпроводникового типа. То есть повышение числа кубитов напрямую не влияет на увеличение итоговой мощности процессора, а повышенная точность расчета операций каждым отдельным кубитом имеет не меньшее значение, чем их общее количество в подобного рода вычислительных системах.

В России создан 8-кубитный квантовый процессор

Над этим сверхпроводниковым 8-кубитным решением работали не только инженеры из МИСИС — им активно помогали МФТИ, а также Российский квантовый центр. Теперь специалисты собираются повысить квантовый объем своей разработки за счет добавления кубитов и еще большего увеличения точности вычислений, а также создать квантовые каналы связи между процессорами в масштабируемых системах.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
26.11.2009
Пресс-релиз к Международной выставке "ЛИМА-2009"
22.05.2009
Власти выделят допсредства для поддержки ядерно-оружейного комплекса
25.11.2008
"Авиакомпании и авиаконструкторы разговаривают на разных языках". Интервью с гендиректором авиакомпании Red Wings Константином Тетериным
09.06.2008
"Сухой" подтверждает срок поставки первого Superjet в 2009 г.
04.12.2007
Российские судостроители представят на выставке вооружений в Малайзии широкий спектр боевых кораблей и катеров
14.06.2007
Русский истребитель американской гегемонии в воздухе
22.11.2006
Россия не будет подписывать с Грузией план военного сотрудничества на 2007 год - представитель Минобороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.12 13:09
  • 57388
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.12 10:44
  • 3
В Самаре испытывается газотурбинная установка для БПЛА
  • 12.12 06:18
  • 1
Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
  • 12.12 01:56
  • 321
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.12 01:50
  • 1
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 12.12 01:48
  • 1
Экс-замглавы МО Украины указала на сложные ситуации ВСУ на пяти направлениях
  • 11.12 21:00
  • 1
Штурмовики-добровольцы рассказали о преимуществах нового бронеавтомобиля
  • 11.12 20:42
  • 3
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 11.12 17:26
  • 0
Белорусский БАК "Буревестник". Подробности (ВИДЕО)
  • 11.12 12:55
  • 1
В 2024 году в Арктику придет российский ледокол способный нести беспилотники
  • 11.12 09:19
  • 81
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.12 09:10
  • 38
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 11.12 03:40
  • 1
Оценка, которую Путин дал Западу, шокировала финского президента Ниинистё (Ilta-Sanomat, Финляндия)
  • 11.12 03:11
  • 1
"Это провал". Контрнаступление ВСУ было обречено с самого начала (ABC News, США)
  • 11.12 02:57
  • 1
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!