Ученые МИСИС показали перспективный квантовый процессор

В России создан 8-кубитный квантовый процессор

Специалисты из НИТУ МИСИС объявили о создании квантового процессора, включающего восемь кубитов сверхпроводникового типа, который в ходе тестирования показал высокую точность проводимых вычислений — более 95 %. Новинка стала первым в нашей стране решением с таким квантовым объемом, выдающим высокую точность.

Как утверждают авторы разработки, созданный ими 8-кубитный процессор по своей точности выполнения двухкубитных вычислений значительно превосходит передовое 80-кубитное решение от Rigetti, которое находится на второй строчке в мире по числу содержащихся кубитов среди систем сверхпроводникового типа. То есть повышение числа кубитов напрямую не влияет на увеличение итоговой мощности процессора, а повышенная точность расчета операций каждым отдельным кубитом имеет не меньшее значение, чем их общее количество в подобного рода вычислительных системах.

В России создан 8-кубитный квантовый процессор

Над этим сверхпроводниковым 8-кубитным решением работали не только инженеры из МИСИС — им активно помогали МФТИ, а также Российский квантовый центр. Теперь специалисты собираются повысить квантовый объем своей разработки за счет добавления кубитов и еще большего увеличения точности вычислений, а также создать квантовые каналы связи между процессорами в масштабируемых системах.

Макс Антонов