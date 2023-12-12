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Техкульт

В Самаре испытывается газотурбинная установка для БПЛА

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БПЛА
БПЛА. Фото иллюстративное.
Источник изображения: techcult.ru

Специалисты Самарского университета приступили к испытаниям компактной газотурбинной силовой установки, предназначенной для беспилотников. Новинкой, получившей модельный номер МГТД-22 и имя «Колибри», планируется оснащать высокоскоростные БПЛА с большой грузоподъемностью.

На испытаниях находится опытный образец МГТД-22, который оснащен экспериментальной системой управления. Все тесты должны занять примерно три месяца — за это время будет подтверждено соответствие характеристик двигателя проектным данным при разных режимах работы. По предварительным расчетам, беспилотник, оборудованный «Колибри», будет иметь взлетный вес порядка 45 килограмм и сможет развивать полетную скорость до внушительных 800 км/ч, достигая высоты вплоть до 9000 метров. Система управления у МГТД-22 может быть встроенной, а в качестве топлива выступает авиационный керосин.

Малоразмерный газотурбинный двигатель МГТД-20

Однако в лаборатории Самарского университета не собираются останавливаться только на МГТД-22 и уже ведут работы над более мощными по всем параметрам газотурбинными двигателям МГТД-40 и МГТД-100, которые получили шифры «Чайка» и «Орел» соответственно. Основная цель данных работ заключается в создании серии двигателей, с помощью которых можно будет выпускать всепогодные грузовые беспилотники различного назначения с вертикальным взлетом и посадкой на любой местности.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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3 комментария
№1
12.12.2023 01:10
А также нужны еще и поршневые двигатели.
0
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№2
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№3
12.12.2023 10:44
Придется автомобильный глушитель в виде самой конструкции и бака. Мало-мало платить прилично и молодежь закрепится мотористами и бпла, это заместо автомата и винтовки со штыком им беготней по траншее. Главное зерно с маслом и СПГ на экспорт на содержание ВПК и СВО,
как и 100 лет назад.
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