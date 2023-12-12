В Самаре испытывается газотурбинная установка для БПЛА

Специалисты Самарского университета приступили к испытаниям компактной газотурбинной силовой установки, предназначенной для беспилотников. Новинкой, получившей модельный номер МГТД-22 и имя «Колибри», планируется оснащать высокоскоростные БПЛА с большой грузоподъемностью.

На испытаниях находится опытный образец МГТД-22, который оснащен экспериментальной системой управления. Все тесты должны занять примерно три месяца — за это время будет подтверждено соответствие характеристик двигателя проектным данным при разных режимах работы. По предварительным расчетам, беспилотник, оборудованный «Колибри», будет иметь взлетный вес порядка 45 килограмм и сможет развивать полетную скорость до внушительных 800 км/ч, достигая высоты вплоть до 9000 метров. Система управления у МГТД-22 может быть встроенной, а в качестве топлива выступает авиационный керосин.

Малоразмерный газотурбинный двигатель МГТД-20

Однако в лаборатории Самарского университета не собираются останавливаться только на МГТД-22 и уже ведут работы над более мощными по всем параметрам газотурбинными двигателям МГТД-40 и МГТД-100, которые получили шифры «Чайка» и «Орел» соответственно. Основная цель данных работ заключается в создании серии двигателей, с помощью которых можно будет выпускать всепогодные грузовые беспилотники различного назначения с вертикальным взлетом и посадкой на любой местности.

Макс Антонов