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Техкульт

В университете МИСИС работают над «всепогодными» солнечными панелями

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В России готовят «всепогодные» солнечные панели

Российские специалисты из НИТУ МИСИС объявили о разработке портативной солнечной панели, в основе которой лежит перовскит — весьма перспективный и получающий все большее применение полупроводниковый материал. Такая батарея показывает высокую эффективность даже в условиях слабой освещенности и легко может масштабироваться.

Проведенные тесты при облачной погоде и в сумерках подтвердили, что данные фотомодули выдают более высокую мощность генерации, чем аналогичные решения на базе кремния. В частности, при нормальном солнечном освещении КПД превышает 25%, а при недостатке света КПД не падает ниже 15 %. Разработка ученых МИСИС представляет собой несколько фотомодулей из перовскита с размерами 100 х 100 мм, которые нанесены на стеклянные подложки методом жидкофазного нанесения и дополнительно обработаны лазером. Для удобства транспортировки и раскладки на различных поверхностях модули расположили на гибком текстильном материале.

В России готовят «всепогодные» солнечные панели

Также сообщается о создании первого образца такой солнечной панели, а сама технология уже готова к серийному производству. Новую разработку планируется применять в автономных узлах связи и для обеспечения энергией удаленных арктических объектов. Помимо этого уже начались исследования по созданию аналогичных солнечных панелей для низкоорбитальных малых спутников, а также доработанных подложек, которые позволят существенно снизить производственные затраты и, соответственно, сделать такие системы более доступными.

Макс Антонов

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Страны
Россия
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