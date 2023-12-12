Rotor Technologies запускает в производство доступный по цене автономный вертолет

R550X

Разработчик автономных самолетов с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) компания Rotor Technologies представила свою новинку — самый большой беспилотный вертолет R550X на базе Robinson R44 Raven II. Его заявленные характеристики: грузоподъемность — 550 кг, максимальная скорость — 241 км/ч, продолжительность полета — более трех часов.

Бортовая авионика обеспечивает ему автономную эксплуатацию в широком диапазоне условий полета, включая ночное время и ограниченную видимость, а программное обеспечение способно «предвидеть» и предотвращать аварийные ситуации.

R550X

R550X

В данный момент R550X — это экспериментальный летательный аппарат, не предназначенный для перевозки пассажиров, зато в соответствии с требованиями FAA, он может быть востребован в сельском хозяйстве, при тушении пожаров и в морских операциях. Пока речь идет о сборке двух вертолетов на предприятиях компании в Нью-Гемпшире, которые планируется использовать при уборке урожая. В дальнейшем Rotor Technologies намерена добиваться получения сертификата от FAA на перевозку пассажиров. Цена R550X пока неизвестна, но руководство компании уверяет, что с началом серийного производства в 2024 году купить его сможет каждый. Но, видимо, к этому стоит добавить — у кого найдется соответствующая сумма.

Александр Агеев