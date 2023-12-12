Игорь Кириллов провел брифинг по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США

ЦАМТО, 11 декабря. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел брифинг, посвященный анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Ниже выступление И.Кириллова на брифинге приведено в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В настоящее время в Женеве проходит встреча экспертов и совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Подобные мероприятия проводятся ежегодно, а их целью является обсуждение текущего статуса КБТО, вопросов соблюдения ее положений, обзор научных и технических разработок, обладающих потенциалом двойного назначения.

Напомню, что в сентябре 2022 года на данной международной площадке Россия инициировала проведение Консультативного совещания в соответствии с пятой статьей Конвенции, а в начале ноября вынесла вопросы нарушения КБТО Украиной и США на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Хотя западные страны фактически саботировали голосование по резолюции Совбеза о международном расследовании деятельности американских биолабораторий, итоги голосования свидетельствуют о том, что военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников.

Российской Федерацией были предоставлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, осуществлялись исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций.

Было задано более 20 вопросов, касающихся нарушения Киевом и Вашингтоном требований Конвенции. Они касались номенклатуры и количества патогенных микроорганизмов, изучаемых в рамках Программы снижения угрозы; проведения исследований на украинских военнослужащих и душевнобольных, сокрытия Украиной и США фактов сотрудничества в военно-биологической сфере в международной отчетности по линии КБТО.

Прикрываясь формулировками статьи Х Конвенции, Вашингтон и Киев позиционировали военно-биологические исследования как "сотрудничество в мирных целях". При этом ни на один из заданных вопросов не было получено ответов по существу. Намерены вернуться к обсуждению в ходе предстоящего совещания государств-участников КБТО.

С момента проведения консультативного совещания появились новые доказательства нарушения киевским режимом своих обязательств в рамках Конвенции.

Еще в марте 2022 года заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд сообщила о наличии на Украине подконтрольных США биообъектов. В связи с тем, что в момент дачи показаний в сенатском комитете США Нуланд находилась под угрозой уголовного наказания, она была вынуждена признать, что переход этих биообъектов и находящихся там материалов под контроль российских Вооруженных Сил создает риск утечки чувствительной информации и вызывает большую обеспокоенность американской администрации.

31 января 2023 г. факт "реализации ряда американских научных программ" подтвердил координатор совета национальной безопасности США Джон Кирби. При этом в его интерпретации размещенные в бывшей советской республике лаборатории якобы были "деактивированы" и оставлены персоналом в начале 2022 года.

В результате специальной военной операции российские специалисты получили доступ к ряду украинских биообъектов, в частности к лабораториям в городах Рубежное, Северодонецк, Херсон и их служебной документации. Ее анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям, факты испытаний на местном населении фармпрепаратов и вывоз в США биологических образцов для их возможного использования в наступательных биологических программах.

Осуществлена проверка четырех объектов на территориях ДНР и ЛНР. В тайнике ветеринарной лаборатории населенного пункта Мангуш была обнаружена коллекция эталонных штаммов микроорганизмов, поставленная из Американской типовой коллекции, предназначенной для изучения экономически значимых заболеваний животных.

Полученные документы подтверждают изучение путей миграции перелетных птиц сотрудниками Биосферного заповедника в населенном пункте Аскания-Нова Херсонской области. Установлены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, летальность которых при передаче человеку может достигать 40%.

В связи с тем, что вооруженными силами Украины не удалось достигнуть успехов в ходе так называемого контрнаступления, предполагаем, что произойдет смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе – применение химических и биологических средств.

По нашей информации офис президента Украины координирует действия национальных спецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ.

С учетом опыта сирийского конфликта предполагается, что обвинение Вооруженных Сил России в применении химического оружия позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в структурах ООН и мировых СМИ.

С этой целью служба безопасности Украины привлекла к сотрудничеству украинскую компанию "Реалаб", которая специализируется на импорте химических реагентов и прекурсоров. Через данную фирму в октябре-ноябре текущего года произведена закупка в Германии "малой партии" триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия производства американской компании "Хонивел Рисеч Кэмикэлз".

Триэтаноламин входит в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химического оружия и подлежит ежегодному декларированию. Данное соединение является прекурсором для синтеза отравляющего вещества кожно-нарывного действия – азотистого иприта. Азотосодержащие соединения натрия высокотоксичны, их поражающий эффект аналогичен цианидам.

По нашей оценке, данные химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на подконтрольной территории в полосе действий наиболее активно наступающей группировки Вооруженных Сил России.

Кроме того, предполагается преднамеренное заражение вооруженными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами.

Так, в ноябре 2023 года в населенном пункте Черниговка Запорожской области специалистами Министерства обороны России совместно с Россельхознадзором установлен преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней. В результате умышленного заноса возбудителя АЧС на территорию сельхозпредприятия убою было подвергнуто более 7 тысяч голов свиней. Заболевание выявлено в отсутствие активности переносчиков и естественной миграции диких животных. Целью подобных сценариев является стимулирование социальной напряженности, рост недовольства населения действиями российских органов власти, создание угроз продовольственной безопасности.

В ходе работы межведомственной группы на территории Запорожской области среди документов Центра общественного здоровья Украины было обнаружено грантовое соглашение между "Фондом гражданских исследований и развития" (Си-Ар-Ди-Эф), "Метабиотой", а также украинскими лабораториями, в том числе Институтом ветеринарной медицины.

Объем перечисленных Фондом грантовых средств по проекту с кодовым названием "Ю-Пи-4" составил более 180 тыс. долларов. Напомню, что этот проект с общим объемом финансирования более 1,5 млн. долларов США был направлен на изучение распространения особо опасных патогенов через мигрирующих птиц.

Основной целью создания американским Конгрессом в 1992 году Фонда Си-Ар-Ди-Эф являлось привлечение ученых из государств постсоветского пространства с опытом разработки оружия массового поражения.

В связи с тем, что Фонд освобожден от налогообложения, Пентагон через госдеп и министерство энергетики США отдает предпочтение этой организации для финансирования своих проектов "двойного назначения" вне национальной юрисдикции, в том числе – на территории Украины.

Нашими специалистами были получены документы Центра общественного здоровья, касающиеся в том числе, проекта "Ю-Пи-8". Задачей этого проекта являлось изучение переносчиков конго-крымской лихорадки и анализ образцов крови украинских военнослужащих с целью изучения воздействия болезни на организм. Заказчиком проекта выступило Управление по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА).

Обратите внимание на документ от 26 марта 2020 г. (то есть до момента начала специальной военной операции) – это решение этического комитета по проекту Ю-Пи-8 с пометкой "…приостановить исследование с дальнейшим удалением всей информации…".

Подобные решения принимаются надзорными органами только в одном случае – когда риски для участников проекта существенно превышают выгоду от его реализации.

Напомню, что четыре года назад, в декабре 2019 года, были выявлены первые пациенты, инфицированные вирусом COVID-19. На данный момент количество заболевших превысило 770 млн. человек, из них умерло около 7 млн.

По "странному стечению обстоятельств" пандемии предшествовал целый ряд научно-исследовательских проектов по системному изучению коронавирусов, которые финансировались американской администрацией. Так, с 2009 г. Агентство США по международному развитию (ЮСАИД) осуществляло программу "Предикт", в рамках которой изучались коронавирусные заболевания и проводился отлов их переносчиков.

В настоящее время в Соединенных Штатах проводится расследование происхождения пандемии COVID-19. Для этого в Конгрессе США создан специальный подкомитет.

В связи с причастностью к масштабным экспериментам с коронавирусами американской компании "Эко-Хелс Альянс", а также возможным влиянием ЦРУ на ход экспертного расследования, 12 сентября 2023 года законодатели публично потребовали от главы ведомства – Уильяма Бернса подробные материалы для работы подкомитета.

Имеющиеся в нашем распоряжении отчетные документы по проекту "Оценка риска возникающих инфекций от насекомоядных летучих мышей на Украине и в Грузии" указывают на проведение в период с 2016 по 2020 годы исследований коронавирусов. В отчете отмечено, "…что в ходе работ на территории Украины были идентифицированы особи летучих мышей, мигрирующие на расстояние до 800 км вглубь таких стран как Венгрия и Россия…".

Также обращает внимание факт участия в исследованиях специалистов в области биоинформатики, в обязанности которых входило редактирование и объединение геномов выявленных патогенов – то есть, исследования, традиционно связанные с усилением функций опасных вирусов.

Мы неоднократно отмечали, что об искусственном происхождении COVID-19 свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом.

Хотелось бы напомнить, что именно Италия серьезнее всех пострадала в 2020 году от вируса COVID-19, а Минобороны России по просьбе итальянских властей оперативно оказало помощь итальянскому народу в разгар эпидемии.

Также сложно объяснить высокую степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции, что наводит на мысль о сговоре различных правительственных структур США с так называемой "БигФармой".

Распространение новой коронавирусной инфекции привело к значительному росту прибыли биотехнологических корпораций за счет создания вакцин и лекарств от коронавируса, а также к усилению зависимости развивающихся стран от США и созданию условий для дальнейшей реализации ими программ двойного назначения.

В этой связи список фигурантов военно-биологического досье может быть дополнен лицами, оказавшими влияние на ход расследования причин возникновения пандемии COVID-19. Речь идет о сотрудниках госорганов, должностных лицах медицинских и фармацевтических компаний.

В их числе – Энтони Фаучи, бывший советник Белого дома и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний.

Джина Хаспел, с 2018 по 2021 гг. – директор центрального разведывательного управления, курировала выполнение военно-биологических программ со стороны ЦРУ, участвовала в расследовании, направленном на установление причин пандемии COVID-19.

Нита Мадхав, бывший генеральный директор компании "Метабиота", организатор платформы по прогнозированию сценариев развития пандемии COVID-19, оказавшейся полностью неэффективной.

Алекс Азар, с 2018 по 2021 гг. – министр здравоохранения и социальных служб США.

Деятельность указанных должностных лиц наглядно демонстрирует, что американская администрация сознательно игнорирует важнейшие вопросы биобезопасности ради получения сверхприбылей.

Усилия США по установлению глобального биологического контроля сопровождается подменой положений КБТО и других норм международного законодательства собственными правилами, которые разработаны в американских интересах, поддержаны коллективным Западом и навязаны для выполнения третьим странам.

Это прослеживается в работе на профильных международных площадках, когда западные делегации продавливали принятие решений лишь по интересующей их проблематике, не считаясь с приоритетами других государств.

Напомню, что Российской Федерацией на протяжении последних нескольких лет продвигаются практические инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия и совершенствованию мер доверия.

Прежде всего, это возобновление переговоров по разработке юридически обязывающего протокола к КБТО с эффективным механизмом проверки, который включал бы списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования, и носил бы всеобъемлющий характер. Считаем, что для реализации этой меры необходимо использовать подходы и практические наработки экспертной группы ВЕРЕКС. Соответствующие рабочие документы подготовлены и будут представлены на предстоящем совещании в Женеве.

Второе – это расширение формата мер укрепления доверия за счет предоставления информации об исследованиях и разработках в области биологической защиты, осуществляемых за пределами национальной территории.

Третье – создание Научно-консультативного комитета для оценки достижений в областях науки и технологии, который бы имел широкую географическую представленность и равные права участников.

Четвертое – это использование в рамках КБТО мобильных медико-биологических отрядов.

Практическая реализация наших предложений будет способствовать повышению "прозрачности" национальных биологических программ и соблюдению требований Конвенции всеми без исключения государствами-участниками, включая США".