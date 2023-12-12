В Минобороны призвали усилить режим нераспространения биооружия в мире

МО: режим нераспространения биологического оружия в мире необходимо усилить

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Режим нераспространения биологического оружия необходимо усилить, снабдить его механизмом проверки и обязать государства больше делиться информацией о разработках в области биологической защиты не на своей территории, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Напомню, что Российской Федерацией на протяжении последних нескольких лет продвигаются практические инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия и совершенствованию мер доверия", - сказал Кириллов на брифинге.

Он подчеркнул, что прежде всего нужно возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола к Конвенции о биологическом оружии. Этот протокол должен подразумевать механизм проверки, который включал бы списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования, и носил бы всеобъемлющий характер.

Кроме того, необходимо расширить формат мер укрепления доверия за счет предоставления информации об исследованиях и разработках в области биологической защиты, осуществляемых за пределами национальной территории, уверен начальник войск РХБЗ.

"Третье – создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в областях науки и технологии, который бы имел широкую географическую представленность и равные права участников. Четвертое – это использование в рамках КБТО мобильных медико-биологических отрядов", - добавил он.

По словам Кириллова, практическая реализация предложений РФ будет способствовать повышению прозрачности национальных биологических программ и соблюдению требований Конвенции всеми без исключения государствами-участниками, включая США.