Войти
ЦАМТО

На верфи Israel Shipyards спущен на воду катер класса "Шалдаг" Mk.5 для ВМС Израиля

310
0
0
Быстроходный сторожевой катер типа Shaldag Mk V береговой охраны Азербайджана
Быстроходный сторожевой катер типа Shaldag Mk V береговой охраны Азербайджана.
Источник изображения: Israel Shipyards

ЦАМТО, 11 декабря. Компания Israel Shipyards сообщила о спуске на воду первого скоростного ракетного катера-перехватчика класса "Шалдаг" Mk.5, предназначенного для ВМС Израиля.

Как заявлено, катер, разработанный с учетом требований ВМС Израиля, будет применяться для защиты береговой линии страны.

Как уже сообщалось, недавно Israel Shipyards поставила третью партию катеров "Шалдаг" Mk.5 ВМС Филиппин. Тем не менее, между катерами, предназначенными для ВМС Филиппин и Израиля, имеются различия. Судя по фотографиям, если надстройка филиппинских катеров оборудована окнами по всему мостику, то на израильском имеется только небольшое круглое окно в передней части. Предположительно, рубка оснащена тяжелой броней для защиты экипажа.

"Шалдаг" Mk.5 является самым большим катером семейства "Шалдаг". Он может использоваться для обеспечения безопасности на море, защиты исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и территориальных вод, перехвата нарушителей. От ранее разработанных катеров "Шалдаг" Mk.5 отличается увеличенной надстройкой и закрытым мостиком. Длина выполненного из алюминия катера составляет 32,65 м, максимальная ширина – 6,2 м, водоизмещение – 95 т, экипаж – 14 человек. Силовая установка включает два дизельных двигателя MTU 16 V 4000, водометные движители и позволяет развивать максимальную скорость хода 40 узлов. Дальность хода на скорости 12 узлов – 1000 морских миль, автономность – 6 суток.

"Шалдаг" Mk.5 может быть вооружен различными системами, включая разработанный компанией Rafael Advanced Defense Systems дистанционно управляемый модуль вооружения (ДУМВ) "Тайфун" с 20-мм или 25-мм автоматической пушкой, 12,7-мм или 7,62-мм пулеметами, а также противокорабельными ракетами малой дальности для поражения целей на море или на побережье.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Филиппины
Продукция
Shaldag
Компании
Israel Shipyards
Rafael
Похожие новости
09.09.2022
ВМС Филиппин приняли на вооружение первые катера класса "Шалдаг" Mk.5
26.08.2022
Первые катера класса "Шалдаг" Mk.5 отправлены ВМС Филиппин
30.06.2022
На верфи Israel Shipyards спущены на воду первые катера класса "Шалдаг" Mk.5 для ВМС Филиппин
17.06.2022
Israel Shipyards завершила строительство первой пары ракетных катеров "Шалдаг" Mk.5 для ВМС Филиппин
06.09.2021
Rafael поставит вооружения для катеров класса "Шалдаг" Mk.5 ВМС Филиппин
08.02.2021
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
10.09.2018
Правительство Филиппин намерено выделить средства на переоснащение Береговой охраны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.12 13:06
  • 57387
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.12 10:44
  • 3
В Самаре испытывается газотурбинная установка для БПЛА
  • 12.12 06:18
  • 1
Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
  • 12.12 01:56
  • 321
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.12 01:50
  • 1
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 12.12 01:48
  • 1
Экс-замглавы МО Украины указала на сложные ситуации ВСУ на пяти направлениях
  • 11.12 21:00
  • 1
Штурмовики-добровольцы рассказали о преимуществах нового бронеавтомобиля
  • 11.12 20:42
  • 3
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 11.12 17:26
  • 0
Белорусский БАК "Буревестник". Подробности (ВИДЕО)
  • 11.12 12:55
  • 1
В 2024 году в Арктику придет российский ледокол способный нести беспилотники
  • 11.12 09:19
  • 81
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.12 09:10
  • 38
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 11.12 03:40
  • 1
Оценка, которую Путин дал Западу, шокировала финского президента Ниинистё (Ilta-Sanomat, Финляндия)
  • 11.12 03:11
  • 1
"Это провал". Контрнаступление ВСУ было обречено с самого начала (ABC News, США)
  • 11.12 02:57
  • 1
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!