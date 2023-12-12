На верфи Israel Shipyards спущен на воду катер класса "Шалдаг" Mk.5 для ВМС Израиля

ЦАМТО, 11 декабря. Компания Israel Shipyards сообщила о спуске на воду первого скоростного ракетного катера-перехватчика класса "Шалдаг" Mk.5, предназначенного для ВМС Израиля.

Как заявлено, катер, разработанный с учетом требований ВМС Израиля, будет применяться для защиты береговой линии страны.

Как уже сообщалось, недавно Israel Shipyards поставила третью партию катеров "Шалдаг" Mk.5 ВМС Филиппин. Тем не менее, между катерами, предназначенными для ВМС Филиппин и Израиля, имеются различия. Судя по фотографиям, если надстройка филиппинских катеров оборудована окнами по всему мостику, то на израильском имеется только небольшое круглое окно в передней части. Предположительно, рубка оснащена тяжелой броней для защиты экипажа.

"Шалдаг" Mk.5 является самым большим катером семейства "Шалдаг". Он может использоваться для обеспечения безопасности на море, защиты исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и территориальных вод, перехвата нарушителей. От ранее разработанных катеров "Шалдаг" Mk.5 отличается увеличенной надстройкой и закрытым мостиком. Длина выполненного из алюминия катера составляет 32,65 м, максимальная ширина – 6,2 м, водоизмещение – 95 т, экипаж – 14 человек. Силовая установка включает два дизельных двигателя MTU 16 V 4000, водометные движители и позволяет развивать максимальную скорость хода 40 узлов. Дальность хода на скорости 12 узлов – 1000 морских миль, автономность – 6 суток.

"Шалдаг" Mk.5 может быть вооружен различными системами, включая разработанный компанией Rafael Advanced Defense Systems дистанционно управляемый модуль вооружения (ДУМВ) "Тайфун" с 20-мм или 25-мм автоматической пушкой, 12,7-мм или 7,62-мм пулеметами, а также противокорабельными ракетами малой дальности для поражения целей на море или на побережье.