Венесуэла создаёт свою военно-морскую базу в 70 км от Гайаны

Источник изображения: topwar.ru

Ситуация в Южной Америке становится все более напряженной из-за территориального спора между Венесуэлой и Гайаной. Венесуэла наращивает свое военное присутствие в непосредственной близости от гайанских границ.

В настоящее время власти Венесуэлы приступили к развертыванию военно-морской базы в семидесяти километрах от Гайаны. Об этом сообщил командующий военно-морскими силами Венесуэлы адмирал Нил У. Санчес.

Как отмечается, сейчас ведется строительство инфраструктуры базы. Объект будет находиться в непосредственной близости от контролируемого Гайаной аннексированного спорного региона Эссекибо, на который и претендует Венесуэла.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее представители министерства обороны соседней Бразилии допустили вероятность начала вторжения венесуэльской армии на территорию Гайаны через Атлантический океан, с использованием возможностей военно-морских сил страны. Провести сухопутную операцию венесуэльским вооруженным силам будет гораздо сложнее, чем осуществить задуманное посредством военно-морской операции.

Создание новой военно-морской базы может свидетельствовать именно о таких планах Венесуэлы. Тем более, что венесуэльское военно-политическое руководство прекрасно понимает всю сложность проведения сухопутной операции из-за труднопроходимых джунглей на границе с Гайаной. Через эти джунгли не пройдет бронетехника, а густая растительность сведет на нет и само численное преимущество венесуэльских сухопутных войск.

Напомним, что в настоящее время численность сухопутных войск Венесуэлы составляет 123 тысячи человек, тогда как Гайана располагает всего 3 тысячами солдат в сухопутных подразделениях сил обороны страны.